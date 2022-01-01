Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00

Пистолет-наконечник для полива Gardena Premium 18305-20.000.00 - приспособление для очистки от загрязнений и полива. Изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует высокое качество и долговечность. Оснащен технологией "Защита от мороза". Имеет два типа струи: Hard jet (жесткая струя), Fine mist (мелкий туман). Фиксатор кнопки служит для непрерывного орошения.