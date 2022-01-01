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Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00
2 570 ₽
Распылители
    Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00
    Арт. О00000028103
    Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00
    Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00
    Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00
      Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00
      Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00
      Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00

      Дождеватель Gardena Premium 18305-20.000.00

      2 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028103

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      2 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет-наконечник для полива Gardena Premium 18305-20.000.00 - приспособление для очистки от загрязнений и полива. Изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует высокое качество и долговечность. Оснащен технологией "Защита от мороза". Имеет два типа струи: Hard jet (жесткая струя), Fine mist (мелкий туман). Фиксатор кнопки служит для непрерывного орошения.