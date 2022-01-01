Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00

Многофункциональный пистолет-распылитель для полива Gardena Comfort 18315-20.000.00 имеет пять режимов: плоская струя, аэрированная струя, жесткая струя, распыление, мягкий душ. Предназначен для полива садовых насаждений и очистки садового инвентаря от грязи. Оснащен технологией "защита от мороза". Удобная рукоятка обеспечивает комфорт. Насадка имеет кольцо из мягкого пластика, что защищает её от повреждений.