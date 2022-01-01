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Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00
2 880 ₽
Распылители
    Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00
    Арт. О00000028107
    Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00
    Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00
    Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00
      Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00
      Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00
      Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00

      Дождеватель Gardena Comfort 18315-20.000.00

      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028107

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Многофункциональный пистолет-распылитель для полива Gardena Comfort 18315-20.000.00 имеет пять режимов: плоская струя, аэрированная струя, жесткая струя, распыление, мягкий душ. Предназначен для полива садовых насаждений и очистки садового инвентаря от грязи. Оснащен технологией "защита от мороза". Удобная рукоятка обеспечивает комфорт. Насадка имеет кольцо из мягкого пластика, что защищает её от повреждений.