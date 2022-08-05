Преимущества

Система CnC - улучшенная циркуляция воздуха и оптимальное расположение травосборника обеспечивают эффективное кошение и сбор

Регулировка высоты скашивания от 20 до 60 мм

Колеса из пластика со специальным протектором - плавность передвижения

Складная рукоятка - удобство хранения и транспортировки косилки

Отсутствие вредных выхлопов

Тихая работа

Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax 1100/32 05031-20.000.00 используется в частных садах и на земельных участках площадью до 300 кв.м. Характеризуется высоким крутящим моментом, удобством управления и простотой в эксплуатации. Складная рукоятка облегчает транспортировку и хранение. Модель отличается наличием боковых захватов, которые позволяют стричь газон вблизи забора и бордюра. Регулировка высоты среза осуществляется вручную, 3 положениях (20/40/60 мм). Объем травосборника - 30 л. Система CnC снижает частоту опустошения травосборника.