Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1100/32 05031-20.000.00
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1100/32 05031-20.000.00
    Арт. О00000028113
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1100/32 05031-20.000.00
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1100/32 05031-20.000.00
      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1100/32 05031-20.000.00
      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1100/32 05031-20.000.00

      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1100/32 05031-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028113
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		688х370х290
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax 1100/32 05031-20.000.00 используется в частных садах и на земельных участках площадью до 300 кв.м. Характеризуется высоким крутящим моментом, удобством управления и простотой в эксплуатации. Складная рукоятка облегчает транспортировку и хранение. Модель отличается наличием боковых захватов, которые позволяют стричь газон вблизи забора и бордюра. Регулировка высоты среза осуществляется вручную, 3 положениях (20/40/60 мм). Объем травосборника - 30 л. Система CnC снижает частоту опустошения травосборника.

        Преимущества

        • Система CnC - улучшенная циркуляция воздуха и оптимальное расположение травосборника обеспечивают эффективное кошение и сбор
        • Регулировка высоты скашивания от 20 до 60 мм
        • Колеса из пластика со специальным протектором - плавность передвижения
        • Складная рукоятка - удобство хранения и транспортировки косилки
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Тихая работа