Преимущества

Тефлоновое покрытие верхнего лезвия обеспечивает легкий рез, не позволяя прилипать обрезкам

Для снижения нагрузки и защиты от ударов предусмотрен демпфер

Пружина интегрирована в корпус, что предохраняет ее от попадания грязи и потери

Фиксация одной рукой делает использование секатора безопасным

Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00 используется для резки молодых побегов, цветов и сырой древесины. Лезвия выполнены из нержавеющей стали для длительного эксплуатационного периода.