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Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
Найти аналог
Садовые секаторы
    Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
    Арт. О00000028119
    Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
    Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
    Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
    Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
    Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
    Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00

      Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      25 лет гарантии
      Арт. О00000028119

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      25 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00 используется для резки молодых побегов, цветов и сырой древесины. Лезвия выполнены из нержавеющей стали для длительного эксплуатационного периода.

        Преимущества

        • Тефлоновое покрытие верхнего лезвия обеспечивает легкий рез, не позволяя прилипать обрезкам
        • Для снижения нагрузки и защиты от ударов предусмотрен демпфер
        • Пружина интегрирована в корпус, что предохраняет ее от попадания грязи и потери
        • Фиксация одной рукой делает использование секатора безопасным