Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00
Арт. О00000028119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор Gardena B/M 08904-20.000.00 используется для резки молодых побегов, цветов и сырой древесины. Лезвия выполнены из нержавеющей стали для длительного эксплуатационного периода.
Преимущества
- Тефлоновое покрытие верхнего лезвия обеспечивает легкий рез, не позволяя прилипать обрезкам
- Для снижения нагрузки и защиты от ударов предусмотрен демпфер
- Пружина интегрирована в корпус, что предохраняет ее от попадания грязи и потери
- Фиксация одной рукой делает использование секатора безопасным