Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00

Преимущества

Для легкости работы верхнее лезвие покрыто тефлоном

Фиксатор легко переключается одной рукой, что гарантирует безопасность при транспортировке и хранении

Секатор GARDENA B/S 08854-20.000.00 предназначены для резки молодых побегов. Два лезвия обеспечивают ровный и чистый срез, поэтому инструмент может применяться для срезания цветов.