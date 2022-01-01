Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00
Арт. О00000028118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор GARDENA B/S 08854-20.000.00 предназначены для резки молодых побегов. Два лезвия обеспечивают ровный и чистый срез, поэтому инструмент может применяться для срезания цветов.
Преимущества
- Для легкости работы верхнее лезвие покрыто тефлоном
- Фиксатор легко переключается одной рукой, что гарантирует безопасность при транспортировке и хранении