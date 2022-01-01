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Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00
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Садовые секаторы
    Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00
    Арт. О00000028118
    Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00
    Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00
      Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00
      Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00

      Секатор для рассады Gardena B/S 08854-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      25 лет гарантии
      Арт. О00000028118

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      25 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор GARDENA B/S 08854-20.000.00 предназначены для резки молодых побегов. Два лезвия обеспечивают ровный и чистый срез, поэтому инструмент может применяться для срезания цветов.

        Преимущества

        • Для легкости работы верхнее лезвие покрыто тефлоном
        • Фиксатор легко переключается одной рукой, что гарантирует безопасность при транспортировке и хранении