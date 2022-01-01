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Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
    Арт. О00000028111
    Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
    Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
    Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
    Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
    Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
      Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
      Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
      Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
      Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
      Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м

      Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028111

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутсвуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг GARDENA Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от GARDENA. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.

        Преимущества

        • Отсутствуют фталаты и тяжелые металлы
        • Устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице