Преимущества

Отсутствуют фталаты и тяжелые металлы

Устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице

Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутсвуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг GARDENA Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от GARDENA. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.