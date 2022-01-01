Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м
Арт. О00000028111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Германия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Шланг поливочный Gardena Basic 18145-29.000.00, 20 м прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутсвуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг GARDENA Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от GARDENA. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.
Преимущества
- Отсутствуют фталаты и тяжелые металлы
- Устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице