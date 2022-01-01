Совок Gardena 08935-20.000.00

Преимущества

Двухкомпонентная рукоять эргономичной формы гарантирует надежный и комфортный хват рукой

Ограничитель на конце препятствует соскальзыванию ладони

Рабочая часть изготовлена из стали высокого качества и защищена от коррозии дюропластом

Совок для прополки 14.5 см Gardena 08935-20.000.00 служит для аккуратного удаления сорняков с корнем на газоне или клумбе без повреждения верхнего слоя почвы.