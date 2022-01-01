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Совок Gardena 08935-20.000.00
1 240 ₽
Совки
    Совок Gardena 08935-20.000.00
    Арт. О00000028130
    Совок Gardena 08935-20.000.00

      Совок Gardena 08935-20.000.00

      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028130

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		совок
      Материал рабочей части
      		сталь
      Все характеристики
      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Совок для прополки 14.5 см Gardena 08935-20.000.00 служит для аккуратного удаления сорняков с корнем на газоне или клумбе без повреждения верхнего слоя почвы.

        Преимущества

        • Двухкомпонентная рукоять эргономичной формы гарантирует надежный и комфортный хват рукой
        • Ограничитель на конце препятствует соскальзыванию ладони
        • Рабочая часть изготовлена из стали высокого качества и защищена от коррозии дюропластом