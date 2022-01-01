Совок Gardena 08935-20.000.00
Арт. О00000028130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип инструмента
|совок
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Материал рабочей части
|сталь
- Совок для прополки 14.5 см Gardena 08935-20.000.00 служит для аккуратного удаления сорняков с корнем на газоне или клумбе без повреждения верхнего слоя почвы.
Преимущества
- Двухкомпонентная рукоять эргономичной формы гарантирует надежный и комфортный хват рукой
- Ограничитель на конце препятствует соскальзыванию ладони
- Рабочая часть изготовлена из стали высокого качества и защищена от коррозии дюропластом