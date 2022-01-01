Высоторез телескопический Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00

Преимущества

Антиналипающее покрытие лезвия уменьшает сопротивление при резке и гарантирует легкую очистку

Телескопическая алюминиевая рукоятка

Усиленные лезвия

Регулируемый угол реза

12-кратная зубчатая передача обеспечивает надежную резку с диаметром до 32 мм

Крюк для удаления срезанных ветвей

Внутренний механизм передачи шкива, который предотвращает его попадание в ветви во время среза

Сверхлегкая и тонкая режущая головка обеспечивает удобную и целенаправленную резку даже вблизи ствола

Тяговая втулка с упором для скольжения и дополнительная Т-образная рукоятка обеспечивают приятное и безопасное обращение

Высоторез Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00 используется для ухода за высокими деревьями. Подходит для обрезки сучьев диаметром до 32 мм. Рукоятка регулируется по длине от 230 до 410 см, что дает возможность среза на высоте до 6.5 м, включая рост оператора. Покрытие от налипания гарантирует чистый срез. Лезвия специальной формы удерживают ветку в оптимальной зоне реза.