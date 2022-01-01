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Высоторез телескопический Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00
Найти аналог
Садовые сучкорезы
    Высоторез телескопический Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00
    Арт. О00000028125
    Высоторез телескопический Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00
    Высоторез телескопический Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00
      Высоторез телескопический Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00
      Высоторез телескопический Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00

      Высоторез телескопический Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028125

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип привода
      		обводной
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высоторез Gardena StarCut 410 plus 12001-20.000.00 используется для ухода за высокими деревьями. Подходит для обрезки сучьев диаметром до 32 мм. Рукоятка регулируется по длине от 230 до 410 см, что дает возможность среза на высоте до 6.5 м, включая рост оператора. Покрытие от налипания гарантирует чистый срез. Лезвия специальной формы удерживают ветку в оптимальной зоне реза.

        Преимущества

        • Антиналипающее покрытие лезвия уменьшает сопротивление при резке и гарантирует легкую очистку
        • Телескопическая алюминиевая рукоятка
        • Усиленные лезвия
        • Регулируемый угол реза
        • 12-кратная зубчатая передача обеспечивает надежную резку с диаметром до 32 мм
        • Крюк для удаления срезанных ветвей
        • Внутренний механизм передачи шкива, который предотвращает его попадание в ветви во время среза
        • Сверхлегкая и тонкая режущая головка обеспечивает удобную и целенаправленную резку даже вблизи ствола
        • Тяговая втулка с упором для скольжения и дополнительная Т-образная рукоятка обеспечивают приятное и безопасное обращение