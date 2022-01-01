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Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00
4 410 ₽
Садовые сучкорезы
  • Персональная скидка
Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00
Арт. О00000028124
Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00
Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00
  • Персональная скидка
Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00
Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00

Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00

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4 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000028124

Характеристики

Производитель
Gardena
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Тип привода
обводной
Материал лезвия
сталь
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00 предназначен для резки веток. Регулируемые по длине ручки позволяют обрезать высокие сучья. Специальные насадки из мягкого пластика защищают суставы от повреждений. Лезвия с покрытием от налипания делают точный срез без особых усилий.

    Преимущества

    • GARDENA TeleCut 520-670 B 12005-20.000.000 легок в использовании
    • Два лезвия обеспечивают точный и ровный срез
    • Амортизаторы из особого пластика снижают нагрузку на суставы
    • Телескопическая ручка - для резки высоких веток
    • Специальные насадки предотвращают скольжение руки