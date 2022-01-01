Преимущества

GARDENA TeleCut 520-670 B 12005-20.000.000 легок в использовании

Два лезвия обеспечивают точный и ровный срез

Амортизаторы из особого пластика снижают нагрузку на суставы

Телескопическая ручка - для резки высоких веток

Специальные насадки предотвращают скольжение руки

Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00 предназначен для резки веток. Регулируемые по длине ручки позволяют обрезать высокие сучья. Специальные насадки из мягкого пластика защищают суставы от повреждений. Лезвия с покрытием от налипания делают точный срез без особых усилий.