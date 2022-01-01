- Персональная скидка
Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00
Арт. О00000028124
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип привода
|обводной
|
Материал лезвия
|сталь
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- -1 050 ₽
- Сучкорез Gardena TeleCut 520-670 B 12005-20.000.00 предназначен для резки веток. Регулируемые по длине ручки позволяют обрезать высокие сучья. Специальные насадки из мягкого пластика защищают суставы от повреждений. Лезвия с покрытием от налипания делают точный срез без особых усилий.
Преимущества
- GARDENA TeleCut 520-670 B 12005-20.000.000 легок в использовании
- Два лезвия обеспечивают точный и ровный срез
- Амортизаторы из особого пластика снижают нагрузку на суставы
- Телескопическая ручка - для резки высоких веток
- Специальные насадки предотвращают скольжение руки