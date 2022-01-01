Преимущества

Он прост в использовании, легко устанавливается без помощи инструментов

Травосборник удобен в хранении, складывается

Благодаря большой вместимости возможна длительная работа без отрыва на вынос отходов и без потери времени

Травосборник Gardena 04029-20.000.00 предназначен для сбора скошенной травы. Может применяться со всеми барабанными газонокосилками Gardena.