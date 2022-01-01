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Травосборник Gardena 04029-20.000.00
4 530 ₽
Для газонокосилок
    Травосборник Gardena 04029-20.000.00
    Арт. О00000029569
    Травосборник Gardena 04029-20.000.00

      Травосборник Gardena 04029-20.000.00

      4 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029569

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		травосборник
      Объем травосборника, л
      		49
      Вес, кг
      		1.5
      Все характеристики
      4 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Травосборник Gardena 04029-20.000.00 предназначен для сбора скошенной травы. Может применяться со всеми барабанными газонокосилками Gardena.

        Преимущества

        • Он прост в использовании, легко устанавливается без помощи инструментов
        • Травосборник удобен в хранении, складывается
        • Благодаря большой вместимости возможна длительная работа без отрыва на вынос отходов и без потери времени