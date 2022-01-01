Травосборник Gardena 04029-20.000.00
Арт. О00000029569
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|травосборник
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Объем травосборника, л
|49
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Вес, кг
|1.5
- Травосборник Gardena 04029-20.000.00 предназначен для сбора скошенной травы. Может применяться со всеми барабанными газонокосилками Gardena.
Преимущества
- Он прост в использовании, легко устанавливается без помощи инструментов
- Травосборник удобен в хранении, складывается
- Благодаря большой вместимости возможна длительная работа без отрыва на вынос отходов и без потери времени