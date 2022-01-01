Преимущества

Простая, понятная структура меню

Четкий сегментный дисплей

LED подсветка дисплея

Легкая распечатка через ИК порт

Встроенный конденсатосборник (с возможностью слива)

Встроенный пылевой фильтр (заменяемый)

Протестировано по стандартам TUV (Германия)

Дополнительная распечатка сажевого фильтра для подтверждения результатов измерений

Литий-ионный аккумулятор (2600 мА, 45 одиночных замеров), зарядка в приборе и в зарядном устройстве

Возможна работа от сети

Возможность использования аккумуляторов и зарядного устройства от газоанализаторов testo 327 и testo 330

Интерфейс BLUETOOTH (опция)

Легкая замена фильтровальной бумаги

Зарядка запасного аккумулятора в приборе или в зарядном устройстве

Газоанализатор testo 308 является прибором для быстрого цифрового определения сажевого числа. Он регистрирует сажевое число в цифровом виде с разрешением до десятых с постоянным забором пробы. Мощная LED подсветка обеспечит четкость и удобочитаемость показаний даже при плохом освещении. Цифровой анализатор сажевого числа отличается простой структурой меню и эргономичной рукояткой-пистолетом. Технология testo 308 обеспечивает достижение высокой точности благодаря подогреваемой точке измерения, что, в свою очередь, предотвращает возникновение ошибок, вызванных конденсатом. Посредством инфракрасного интерфейса Вы сможете установить беспроводную связь, распечатать полученные значения на IrDA принтере или передать их в анализатор дымовых газов и КПК.