Газоанализатор Testo 308
Арт. geototal_396
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мин. рабочая температура, °C
|0
|
Макс. рабочая температура, °C
|40
- Газоанализатор testo 308 является прибором для быстрого цифрового определения сажевого числа. Он регистрирует сажевое число в цифровом виде с разрешением до десятых с постоянным забором пробы. Мощная LED подсветка обеспечит четкость и удобочитаемость показаний даже при плохом освещении. Цифровой анализатор сажевого числа отличается простой структурой меню и эргономичной рукояткой-пистолетом. Технология testo 308 обеспечивает достижение высокой точности благодаря подогреваемой точке измерения, что, в свою очередь, предотвращает возникновение ошибок, вызванных конденсатом. Посредством инфракрасного интерфейса Вы сможете установить беспроводную связь, распечатать полученные значения на IrDA принтере или передать их в анализатор дымовых газов и КПК.
Преимущества
- Простая, понятная структура меню
- Четкий сегментный дисплей
- LED подсветка дисплея
- Легкая распечатка через ИК порт
- Встроенный конденсатосборник (с возможностью слива)
- Встроенный пылевой фильтр (заменяемый)
- Протестировано по стандартам TUV (Германия)
- Дополнительная распечатка сажевого фильтра для подтверждения результатов измерений
- Литий-ионный аккумулятор (2600 мА, 45 одиночных замеров), зарядка в приборе и в зарядном устройстве
- Возможна работа от сети
- Возможность использования аккумуляторов и зарядного устройства от газоанализаторов testo 327 и testo 330
- Интерфейс BLUETOOTH (опция)
- Легкая замена фильтровальной бумаги
- Зарядка запасного аккумулятора в приборе или в зарядном устройстве