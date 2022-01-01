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Газоанализатор Testo 308
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Газоанализаторы
    Газоанализатор Testo 308
    Арт. geototal_396
    Газоанализатор Testo 308

      Газоанализатор Testo 308

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_396

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		0
      Макс. рабочая температура, °C
      		40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газоанализатор testo 308 является прибором для быстрого цифрового определения сажевого числа. Он регистрирует сажевое число в цифровом виде с разрешением до десятых с постоянным забором пробы. Мощная LED подсветка обеспечит четкость и удобочитаемость показаний даже при плохом освещении. Цифровой анализатор сажевого числа отличается простой структурой меню и эргономичной рукояткой-пистолетом. Технология testo 308 обеспечивает достижение высокой точности благодаря подогреваемой точке измерения, что, в свою очередь, предотвращает возникновение ошибок, вызванных конденсатом. Посредством инфракрасного интерфейса Вы сможете установить беспроводную связь, распечатать полученные значения на IrDA принтере или передать их в анализатор дымовых газов и КПК.

        Преимущества

        • Простая, понятная структура меню
        • Четкий сегментный дисплей
        • LED подсветка дисплея
        • Легкая распечатка через ИК порт
        • Встроенный конденсатосборник (с возможностью слива)
        • Встроенный пылевой фильтр (заменяемый)
        • Протестировано по стандартам TUV (Германия)
        • Дополнительная распечатка сажевого фильтра для подтверждения результатов измерений
        • Литий-ионный аккумулятор (2600 мА, 45 одиночных замеров), зарядка в приборе и в зарядном устройстве
        • Возможна работа от сети
        • Возможность использования аккумуляторов и зарядного устройства от газоанализаторов testo 327 и testo 330
        • Интерфейс BLUETOOTH (опция)
        • Легкая замена фильтровальной бумаги
        • Зарядка запасного аккумулятора в приборе или в зарядном устройстве