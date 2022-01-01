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Газоанализатор Testo 330-1 LL
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Газоанализаторы
    Газоанализатор Testo 330-1 LL
    Арт. geototal_400
    Газоанализатор Testo 330-1 LL
    Газоанализатор Testo 330-1 LL
      Газоанализатор Testo 330-1 LL
      Газоанализатор Testo 330-1 LL

      Газоанализатор Testo 330-1 LL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_400

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-5
      Макс. рабочая температура, °C
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газоанализатор Testo 330-1 LL анализатор дымовых газов с сенсорами LL (O2+CO).

        Преимущества

        • 4 года гарантии на прибор с сенсорами O2, CO и зонд
        • Меню прибора на русском языке
        • Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ
        • Самодиагностика прибора
        • Измерение дифференциальной температуры, подающая/обратная линии
        • Измерение концентрации CO в воздухе
        • Измерение концентрации CO2 в воздухе
        • Поиск мест утечек газа зондом-течеискателем
        • Измерение дифференциального давления газа
        • Определение расхода газа/дизтоплива
        • Память на 200 изм. блоков, вкл. системные номера
        • IRDA интерфейс для передачи данных на КПК или ноутбук
        • USB интерфейс для передачи данных на ПК
        • Управление данными с помощью ПО easyheat (для ПК) и easyheat.mobile (для КПК)