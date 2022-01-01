Газоанализатор Testo 330-1 LL
Арт. geototal_400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|-5
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Макс. рабочая температура, °C
|45
- Газоанализатор Testo 330-1 LL анализатор дымовых газов с сенсорами LL (O2+CO).
Преимущества
- 4 года гарантии на прибор с сенсорами O2, CO и зонд
- Меню прибора на русском языке
- Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ
- Самодиагностика прибора
- Измерение дифференциальной температуры, подающая/обратная линии
- Измерение концентрации CO в воздухе
- Измерение концентрации CO2 в воздухе
- Поиск мест утечек газа зондом-течеискателем
- Измерение дифференциального давления газа
- Определение расхода газа/дизтоплива
- Память на 200 изм. блоков, вкл. системные номера
- IRDA интерфейс для передачи данных на КПК или ноутбук
- USB интерфейс для передачи данных на ПК
- Управление данными с помощью ПО easyheat (для ПК) и easyheat.mobile (для КПК)