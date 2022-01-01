Преимущества

4 года гарантии на прибор с сенсорами O2, CO и зонд

Меню прибора на русском языке

Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ

Самодиагностика прибора

Автоматический тест герметичности газового тракта

Измерение дифференциальной температуры, подающей/обратной линий

Измерение концентрации CO в воздухе

Измерение концентрации CO2 в воздухе

Поиск мест утечек газов зондом-течеискателем

Измерение дифференциального давления газа

Определение расхода газа/дизтоплива

Память на 400 изм. блоков данных с адресом объекта и номером системы

IRDA интерфейс для передачи данных на КПК или ноутбук

USB интерфейс для передачи данных на ПК

Интерфейс для подключения к системам автоматики котлов

Обнуление сенсоров измерения тяги

Обнуление газовых сенсоров

Газоанализатор Testo 330-2 LL - анализатор дымовых газов с сенсорами LL (O2+CO), встроенной функцией обнуления сенсоров газа и тяги (сенсоры O2 и CO установлены в прибор). Газоанализатор является вашим надежным партнером при проведении ежедневного мониторинга или срочных измерений концентраций токсичных газов. Прибор обеспечивает быстрый переход к измерениям. В процессе самокалибровки зонд можно оставлять в газоходе. После включения прибора самокалибровка длится всего 30 сек. В процессе самокалибровки можно выбрать топливо. Диагностика прибора обеспечивает информацию о качественном состоянии прибора. Например, уровень конденсата в конденсатоуловителе или состояние (остаточный ресурс) электрохимических сенсоров. Сенсор NOниз используется для измерений на современных котлах, которые имеют низкую эмиссию NOx. Для измерений экстремально высоких концентраций СО, например, при проведении пуско-наладочных работ, запатентованная технология Testo обеспечивает эффективные измерения концентрации СО до концентрации 30 000 ппм. При этом не происходит дополнительного износа сенсора.