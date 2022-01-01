Газоанализатор Testo 330-2 LL
Арт. geototal_402
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мин. рабочая температура, °C
|-5
|
Макс. рабочая температура, °C
|45
- Газоанализатор Testo 330-2 LL - анализатор дымовых газов с сенсорами LL (O2+CO), встроенной функцией обнуления сенсоров газа и тяги (сенсоры O2 и CO установлены в прибор). Газоанализатор является вашим надежным партнером при проведении ежедневного мониторинга или срочных измерений концентраций токсичных газов. Прибор обеспечивает быстрый переход к измерениям. В процессе самокалибровки зонд можно оставлять в газоходе. После включения прибора самокалибровка длится всего 30 сек. В процессе самокалибровки можно выбрать топливо. Диагностика прибора обеспечивает информацию о качественном состоянии прибора. Например, уровень конденсата в конденсатоуловителе или состояние (остаточный ресурс) электрохимических сенсоров. Сенсор NOниз используется для измерений на современных котлах, которые имеют низкую эмиссию NOx. Для измерений экстремально высоких концентраций СО, например, при проведении пуско-наладочных работ, запатентованная технология Testo обеспечивает эффективные измерения концентрации СО до концентрации 30 000 ппм. При этом не происходит дополнительного износа сенсора.
Преимущества
- 4 года гарантии на прибор с сенсорами O2, CO и зонд
- Меню прибора на русском языке
- Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ
- Самодиагностика прибора
- Автоматический тест герметичности газового тракта
- Измерение дифференциальной температуры, подающей/обратной линий
- Измерение концентрации CO в воздухе
- Измерение концентрации CO2 в воздухе
- Поиск мест утечек газов зондом-течеискателем
- Измерение дифференциального давления газа
- Определение расхода газа/дизтоплива
- Память на 400 изм. блоков данных с адресом объекта и номером системы
- IRDA интерфейс для передачи данных на КПК или ноутбук
- USB интерфейс для передачи данных на ПК
- Интерфейс для подключения к системам автоматики котлов
- Обнуление сенсоров измерения тяги
- Обнуление газовых сенсоров