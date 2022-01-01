Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газоанализатор Testo 330-2 LL
Найти аналог
Газоанализаторы
    Газоанализатор Testo 330-2 LL
    Арт. geototal_402
    Газоанализатор Testo 330-2 LL

      Газоанализатор Testo 330-2 LL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      4 года гарантии
      Арт. geototal_402

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-5
      Макс. рабочая температура, °C
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      4 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газоанализатор Testo 330-2 LL - анализатор дымовых газов с сенсорами LL (O2+CO), встроенной функцией обнуления сенсоров газа и тяги (сенсоры O2 и CO установлены в прибор). Газоанализатор является вашим надежным партнером при проведении ежедневного мониторинга или срочных измерений концентраций токсичных газов. Прибор обеспечивает быстрый переход к измерениям. В процессе самокалибровки зонд можно оставлять в газоходе. После включения прибора самокалибровка длится всего 30 сек. В процессе самокалибровки можно выбрать топливо. Диагностика прибора обеспечивает информацию о качественном состоянии прибора. Например, уровень конденсата в конденсатоуловителе или состояние (остаточный ресурс) электрохимических сенсоров. Сенсор NOниз используется для измерений на современных котлах, которые имеют низкую эмиссию NOx. Для измерений экстремально высоких концентраций СО, например, при проведении пуско-наладочных работ, запатентованная технология Testo обеспечивает эффективные измерения концентрации СО до концентрации 30 000 ппм. При этом не происходит дополнительного износа сенсора. 

        Преимущества

        • 4 года гарантии на прибор с сенсорами O2, CO и зонд
        • Меню прибора на русском языке
        • Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ
        • Самодиагностика прибора
        • Автоматический тест герметичности газового тракта
        • Измерение дифференциальной температуры, подающей/обратной линий
        • Измерение концентрации CO в воздухе
        • Измерение концентрации CO2 в воздухе
        • Поиск мест утечек газов зондом-течеискателем
        • Измерение дифференциального давления газа
        • Определение расхода газа/дизтоплива
        • Память на 400 изм. блоков данных с адресом объекта и номером системы
        • IRDA интерфейс для передачи данных на КПК или ноутбук
        • USB интерфейс для передачи данных на ПК
        • Интерфейс для подключения к системам автоматики котлов
        • Обнуление сенсоров измерения тяги
        • Обнуление газовых сенсоров