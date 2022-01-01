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Газоанализатор Testo 340
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Газоанализаторы
    Газоанализатор Testo 340
    Арт. geototal_401
    Газоанализатор Testo 340
    Газоанализатор Testo 340
      Газоанализатор Testo 340
      Газоанализатор Testo 340

      Газоанализатор Testo 340

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_401

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-5
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прибор testo 340 специально разработан для анализа дымовых газов в промышленности. Он предназначен для выявления различных газообразных компонентов дымового газа.  testo 340 стандартно оснащен сенсором O2. Также в любое время Вы можете выполнить дооснащение анализатора 3-мя дополнительными сенсорами, выбрав конфигурацию прибора в зависимости от Ваших измерительных задач. Благодаря компактному дизайну прибора в сочетании с надежным инженерным решением testo 340 является идеальным анализатором для выполнения пуско-наладки, сервисного и технического обслуживания, а также проведения измерений в целях мониторинга. Прочная компактная конструкция в сочетании с большим выбором сенсоров газа делают прибор testo 340 идеальным помощником при вводе оборудования в эксплуатацию и проведении технического обслуживания. Кроме того, прибор прекрасно подходит для мониторинга работы такого оборудования, как:
        • Промышленные горелки;
        • Стационарные промышленные двигатели;
        • Газовые турбины.

        Преимущества

        • Два типа расширения диапазона измерений: стандартный: одиночное разбавление пробы, опциональный: разбавление пробы для всех сенсоров
        • Параллельное измерение P и м/с при анализе дымовых газов
        • Мощный автоматический мембранный насос
        • Данные на 18 стандартных видов топлива + 10 дополнительных на выбор пользователя – значения топлива рассчитываются с помощью ПО "easyEmission"
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ