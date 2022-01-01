Газоанализатор Testo 340

2

Промышленные горелки;

Стационарные промышленные двигатели;

Газовые турбины.

Преимущества

Два типа расширения диапазона измерений: стандартный: одиночное разбавление пробы, опциональный: разбавление пробы для всех сенсоров

Параллельное измерение P и м/с при анализе дымовых газов

Мощный автоматический мембранный насос

Данные на 18 стандартных видов топлива + 10 дополнительных на выбор пользователя – значения топлива рассчитываются с помощью ПО "easyEmission"

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Прибор testo 340 специально разработан для анализа дымовых газов в промышленности. Он предназначен для выявления различных газообразных компонентов дымового газа. testo 340 стандартно оснащен сенсором O. Также в любое время Вы можете выполнить дооснащение анализатора 3-мя дополнительными сенсорами, выбрав конфигурацию прибора в зависимости от Ваших измерительных задач. Благодаря компактному дизайну прибора в сочетании с надежным инженерным решением testo 340 является идеальным анализатором для выполнения пуско-наладки, сервисного и технического обслуживания, а также проведения измерений в целях мониторинга. Прочная компактная конструкция в сочетании с большим выбором сенсоров газа делают прибор testo 340 идеальным помощником при вводе оборудования в эксплуатацию и проведении технического обслуживания. Кроме того, прибор прекрасно подходит для мониторинга работы такого оборудования, как: