Газоанализатор Testo 340
Арт. geototal_401
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мин. рабочая температура, °C
|-5
|
Макс. рабочая температура, °C
|50
- Прибор testo 340 специально разработан для анализа дымовых газов в промышленности. Он предназначен для выявления различных газообразных компонентов дымового газа. testo 340 стандартно оснащен сенсором O2. Также в любое время Вы можете выполнить дооснащение анализатора 3-мя дополнительными сенсорами, выбрав конфигурацию прибора в зависимости от Ваших измерительных задач. Благодаря компактному дизайну прибора в сочетании с надежным инженерным решением testo 340 является идеальным анализатором для выполнения пуско-наладки, сервисного и технического обслуживания, а также проведения измерений в целях мониторинга. Прочная компактная конструкция в сочетании с большим выбором сенсоров газа делают прибор testo 340 идеальным помощником при вводе оборудования в эксплуатацию и проведении технического обслуживания. Кроме того, прибор прекрасно подходит для мониторинга работы такого оборудования, как:
- Промышленные горелки;
- Стационарные промышленные двигатели;
- Газовые турбины.
Преимущества
- Два типа расширения диапазона измерений: стандартный: одиночное разбавление пробы, опциональный: разбавление пробы для всех сенсоров
- Параллельное измерение P и м/с при анализе дымовых газов
- Мощный автоматический мембранный насос
- Данные на 18 стандартных видов топлива + 10 дополнительных на выбор пользователя – значения топлива рассчитываются с помощью ПО "easyEmission"
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ