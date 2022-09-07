Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т - предназначен для нагрева теплоносителя системы отопления в помещениях общей площадью не более 90 квадратных метров. Оборудован вторым контуром, который дополнительного можно оснастить клапаном аварийного охлаждения. Предусмотрена возможность установки ТЭНа мощностью 3 кВт. Базовая модель, не комплектуется автоматическим регулятором тяги.