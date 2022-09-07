Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т
Арт. X130502121
Характеристики
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Производитель
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Пиролизный
|Нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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Габариты, мм
|450х730х890
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Вес, кг
|190
Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т - предназначен для нагрева теплоносителя системы отопления в помещениях общей площадью не более 90 квадратных метров. Оборудован вторым контуром, который дополнительного можно оснастить клапаном аварийного охлаждения. Предусмотрена возможность установки ТЭНа мощностью 3 кВт. Базовая модель, не комплектуется автоматическим регулятором тяги.