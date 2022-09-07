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Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т
5.0
1
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т
    Арт. X130502121
    5.0
    1
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т

      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130502121
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Пиролизный
      		Нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Габариты, мм
      		450х730х890
      Вес, кг
      		190
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-10-2К-Т - предназначен для нагрева теплоносителя системы отопления в помещениях общей площадью не более 90 квадратных метров. Оборудован вторым контуром, который дополнительного можно оснастить клапаном аварийного охлаждения. Предусмотрена возможность установки ТЭНа мощностью 3 кВт. Базовая модель, не комплектуется автоматическим регулятором тяги.