Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ

Твердотопливный котел Траян 15 1КТ длительного горения используется для отопления жилых сооружений и помещений различного назначения общей площадью до 160 кв.м. Данная модель имеет встроенный термоманометр и автоматический регулятор тяги. Можно использовать обычную воду или антифриз в качестве теплоносителя. В случае использования последнего дополнительно следует использовать циркуляционный насос. Напольное исполнение. Можно подключать ТЭН мощностью 4,5 кВт.

Преимущества