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Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
5.0
3
65 000 ₽
Твердотопливные котлы
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
    Арт. X130502130
    5.0
    3
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ

      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ

      65 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X130502130
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      65 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Твердотопливный котел Траян 15 1КТ длительного горения используется для отопления жилых сооружений и помещений различного назначения общей площадью до 160 кв.м. Данная модель имеет встроенный термоманометр и автоматический регулятор тяги. Можно использовать обычную воду или антифриз в качестве теплоносителя. В случае использования последнего дополнительно следует использовать циркуляционный насос. Напольное исполнение. Можно подключать ТЭН мощностью 4,5 кВт.

        Преимущества

        • Высокий КПД 85%
        • Выносной манометр
        • Вместительная топка емкостью 0,08 м3
        • Длительный период горения (8-10 часов) одной закладки сухого топлива
        • Устойчивые ножки-скобы