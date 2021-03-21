Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-1КТ
Арт. X130502130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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- Твердотопливный котел Траян 15 1КТ длительного горения используется для отопления жилых сооружений и помещений различного назначения общей площадью до 160 кв.м. Данная модель имеет встроенный термоманометр и автоматический регулятор тяги. Можно использовать обычную воду или антифриз в качестве теплоносителя. В случае использования последнего дополнительно следует использовать циркуляционный насос. Напольное исполнение. Можно подключать ТЭН мощностью 4,5 кВт.
Преимущества
- Высокий КПД 85%
- Выносной манометр
- Вместительная топка емкостью 0,08 м3
- Длительный период горения (8-10 часов) одной закладки сухого топлива
- Устойчивые ножки-скобы