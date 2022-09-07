Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-2К-Т
5.0
1
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-2К-Т
    Арт. X130502117
    5.0
    1
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-2К-Т
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-2К-Т
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-2К-Т
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-2К-Т

      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-2К-Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130502117
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Пиролизный
      		Да
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Габариты, мм
      		500х790х930
      Вес, кг
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-15-2К-Т - предназначены для отопления помещений - дачи, загородные дома, теплицы, площадью не более 150 квадратных метров (высота потолков не более 2,7м.). Оборудован вторым контуром, который можно оснастить клапаном аварийного охлаждения. Базовая модель, не комплектуется автоматическим регулятором тяги воздушной заслонки и термоманометром.