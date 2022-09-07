Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-15-2К-Т

Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-15-2К-Т - предназначены для отопления помещений - дачи, загородные дома, теплицы, площадью не более 150 квадратных метров (высота потолков не более 2,7м.). Оборудован вторым контуром, который можно оснастить клапаном аварийного охлаждения. Базовая модель, не комплектуется автоматическим регулятором тяги воздушной заслонки и термоманометром.