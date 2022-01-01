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Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-20-2К-Т
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Твердотопливные котлы
    Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-20-2К-Т
    Арт. X130502120
    Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-20-2К-Т

      Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-20-2К-Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130502120

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Котел длительного горения мощностью 20 кВт с ручным управлением регулировкой тяги. Оборудован вторым контуром. Возможна установка электрического ТЭНа мощностью до 6 кВт.

        Преимущества

        • Длительное горение
        • Экономичность
        • Электронезависимость
        • Возможность установки ТЭНов делает котел универсальным