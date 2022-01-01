Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-20-2К-Т
Арт. X130502120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
- Котел длительного горения мощностью 20 кВт с ручным управлением регулировкой тяги. Оборудован вторым контуром. Возможна установка электрического ТЭНа мощностью до 6 кВт.
Преимущества
- Длительное горение
- Экономичность
- Электронезависимость
- Возможность установки ТЭНов делает котел универсальным