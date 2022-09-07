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Газогенераторный котел длит. горения Траян Тр-35-1К-Т
5.0
1
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Газогенераторный котел длит. горения Траян Тр-35-1К-Т
    Арт. X130502917
    5.0
    1
    Газогенераторный котел длит. горения Траян Тр-35-1К-Т

      Газогенераторный котел длит. горения Траян Тр-35-1К-Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130502917
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Пиролизный
      		Нет
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Габариты, мм
      		1330x620x1170
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ТР-35-1КТ предназначен для нагрева теплоносителя системы отопления в помещениях общей площадью не более 370 квадратных метров. Оборудован автоматическим регулятором тяги. Возможно подключение электрического ТЭНа, диаметр подключения 1 1/2 дюйма.

        Преимущества

        • Добавлена передняя водяная рубашка для увеличения теплообменной площади
        • Добавлены теплосъемные поверхности в финальном дымоотводящем канале для повышения КПД (пиковое значение 93%)
        • Внутренние полки сделаны из полнотелого шамотного кирписа для повышения температуры горения в котле
        • Изменена подача вторичного водуха
        • Добавлена возможность регулировки подачи вторичного воздуха
        • Воздухоохлаждаемые элементы выполнены из нержавеющей стали aisi 310
        • Съёмные инжектора подачи вторичного воздуха