Газогенераторный котел длит. горения Траян Тр-35-1К-Т

Преимущества

ТР-35-1КТ предназначен для нагрева теплоносителя системы отопления в помещениях общей площадью не более 370 квадратных метров. Оборудован автоматическим регулятором тяги. Возможно подключение электрического ТЭНа, диаметр подключения 1 1/2 дюйма.