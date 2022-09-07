Газогенераторный котел длит. горения Траян Тр-35-1К-Т
Арт. X130502917
Характеристики
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Производитель
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Пиролизный
|Нет
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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Габариты, мм
|1330x620x1170
- ТР-35-1КТ предназначен для нагрева теплоносителя системы отопления в помещениях общей площадью не более 370 квадратных метров. Оборудован автоматическим регулятором тяги. Возможно подключение электрического ТЭНа, диаметр подключения 1 1/2 дюйма.
Преимущества
- Добавлена передняя водяная рубашка для увеличения теплообменной площади
- Добавлены теплосъемные поверхности в финальном дымоотводящем канале для повышения КПД (пиковое значение 93%)
- Внутренние полки сделаны из полнотелого шамотного кирписа для повышения температуры горения в котле
- Изменена подача вторичного водуха
- Добавлена возможность регулировки подачи вторичного воздуха
- Воздухоохлаждаемые элементы выполнены из нержавеющей стали aisi 310
- Съёмные инжектора подачи вторичного воздуха