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Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
4.6
5
Найти аналог
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Арт. О00000003388
    4.6
    5
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
    Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL

      Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003388
      4.6
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная газонокосилка PATRIOT CM 435XL 512201435 предназначена для обработки газонов малых и средних размеров. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 40 В. Возможность выбора положения для рук пользователя обеспечивает удобство во время работы. Долговечный пластиковый травосборник позволяет использовать химию для мойки.

        Преимущества

        • Индикатор уровня заряда аккумулятора
        • Широкие пусковые клавиши для удобства в работе
        • Центральная регулировка высоты кошения - 5 позиций
        • Защита от несанкционированного пуска - пластиковый ключ
        • Контрольное окно на травосборнике позволяет контролировать наполнение
        • Возможность быстрой сборки ручки управления без использования ключей