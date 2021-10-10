Преимущества

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Широкие пусковые клавиши для удобства в работе

Центральная регулировка высоты кошения - 5 позиций

Защита от несанкционированного пуска - пластиковый ключ

Контрольное окно на травосборнике позволяет контролировать наполнение

Возможность быстрой сборки ручки управления без использования ключей

Аккумуляторная газонокосилка PATRIOT CM 435XL 512201435 предназначена для обработки газонов малых и средних размеров. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 40 В. Возможность выбора положения для рук пользователя обеспечивает удобство во время работы. Долговечный пластиковый травосборник позволяет использовать химию для мойки.