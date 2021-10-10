Аккумуляторная газонокосилка Patriot CM 435XL
Арт. О00000003388
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Аккумуляторная газонокосилка PATRIOT CM 435XL 512201435 предназначена для обработки газонов малых и средних размеров. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 40 В. Возможность выбора положения для рук пользователя обеспечивает удобство во время работы. Долговечный пластиковый травосборник позволяет использовать химию для мойки.
Преимущества
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Широкие пусковые клавиши для удобства в работе
- Центральная регулировка высоты кошения - 5 позиций
- Защита от несанкционированного пуска - пластиковый ключ
- Контрольное окно на травосборнике позволяет контролировать наполнение
- Возможность быстрой сборки ручки управления без использования ключей