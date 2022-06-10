Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
Арт. О00000004248
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Австрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Большие задние колеса
|Да
|
Количество колес
|четырехколесная
- Многие люди ценят преимущества электрических газонокосилок, но с удовольствием отказались бы от электрических проводов. Новые аккумуляторные газонокосилки дают такую возможность. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки. Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.
Преимущества
- Ручка для переноса
- Травосборник с откидной крышкой
- Оптимизированная форма ножа
- Центральная регулировка высоты срезания
- Корпус из полимера
- Легкие колеса
- Удобная монорукоятка
- Eco-режим