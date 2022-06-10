Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440

Преимущества

Ручка для переноса

Травосборник с откидной крышкой

Оптимизированная форма ножа

Центральная регулировка высоты срезания

Корпус из полимера

Легкие колеса

Удобная монорукоятка

Eco-режим

Многие люди ценят преимущества электрических газонокосилок, но с удовольствием отказались бы от электрических проводов. Новые аккумуляторные газонокосилки дают такую возможность. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки. Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.