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Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
5.0
2
51 990 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
    Арт. О00000004248
    5.0
    2
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
    Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440
      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440

      Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 339.0 SET 63200111440

      51 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000004248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      51 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Многие люди ценят преимущества электрических газонокосилок, но с удовольствием отказались бы от электрических проводов. Новые аккумуляторные газонокосилки дают такую возможность. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет чисто скосить на одной зарядке до 300 м² газона и легко подзаряжается от любой розетки. Благодаря прочному пластиковому корпусу и 5-ступенчатой системе регулировки высоты среза уход за газоном превращается в настоящее удовольствие.

        Преимущества

        • Ручка для переноса
        • Травосборник с откидной крышкой
        • Оптимизированная форма ножа
        • Центральная регулировка высоты срезания
        • Корпус из полимера
        • Легкие колеса
        • Удобная монорукоятка
        • Eco-режим