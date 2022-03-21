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Аккумуляторная газонокосилка Sturm CL4437
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Sturm CL4437
    Арт. X18612879
    5.0
    2
    Аккумуляторная газонокосилка Sturm CL4437

      Аккумуляторная газонокосилка Sturm CL4437

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X18612879
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная газонокосилка Sturm CL4437 позволяет ровнять газон и отличается отсутствием токсичных выхлопов. К преимуществам относится независимость от электросети. Работает в режиме сбора в травосборник. Высота скашивания регулируется в диапазоне 25-75 мм. Аккумулятор Samsung может заряжается в любое время без снижения его срока службы. Время зарядки составляет от 3 до 5 часов.

        Преимущества

        • Травосборник имеет ручку и легко опустошается
        • Тормоз для ножей - остановка ножей в течении нескольких секунд
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Ширина скоса за один проход - 37 см
        • Время работы на одной зарядке составляет 25-30 минут
        • Тихая работа
        • Наличие предохранительной кнопки