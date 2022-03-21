Преимущества

Травосборник имеет ручку и легко опустошается

Тормоз для ножей - остановка ножей в течении нескольких секунд

Отсутствие токсичных выхлопов

Ширина скоса за один проход - 37 см

Время работы на одной зарядке составляет 25-30 минут

Тихая работа

Наличие предохранительной кнопки

Аккумуляторная газонокосилка Sturm CL4437 позволяет ровнять газон и отличается отсутствием токсичных выхлопов. К преимуществам относится независимость от электросети. Работает в режиме сбора в травосборник. Высота скашивания регулируется в диапазоне 25-75 мм. Аккумулятор Samsung может заряжается в любое время без снижения его срока службы. Время зарядки составляет от 3 до 5 часов.