Аккумуляторная газонокосилка Sturm CL4437
Арт. X18612879
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Аккумуляторная газонокосилка Sturm CL4437 позволяет ровнять газон и отличается отсутствием токсичных выхлопов. К преимуществам относится независимость от электросети. Работает в режиме сбора в травосборник. Высота скашивания регулируется в диапазоне 25-75 мм. Аккумулятор Samsung может заряжается в любое время без снижения его срока службы. Время зарядки составляет от 3 до 5 часов.
Преимущества
- Травосборник имеет ручку и легко опустошается
- Тормоз для ножей - остановка ножей в течении нескольких секунд
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Ширина скоса за один проход - 37 см
- Время работы на одной зарядке составляет 25-30 минут
- Тихая работа
- Наличие предохранительной кнопки