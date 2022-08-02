Газонокосилка AL-KO Highline 475 VS 119667

AL-KO (Ал-ко) Highline 475 VS Газонокосилка бензиновая 119667Функция 4в1: кошение, сбор, мульчирование и боковой выбросНаилучший результат сбора травы благодаря аэродинамичному, особенно высокому корпусу косилочной декиУдобная централизованная 7-ступенчатая регулировка высоты кошения70-литровый травосборник с системой простого навешивания EasyClick и индикатором заполненияФронтальная ручка для удобной транспортировкиКолеса легкого хода XL-формата на шарикоподшипниках облегчат движение и маневренность газонокосилкиЭкономящий силы вариативный привод с бесступенчатой регулировкой скорости