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Газонокосилка AL-KO Highline 525 SP 119669
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка AL-KO Highline 525 SP 119669
    Арт. X186129182
    5.0
    1
    Газонокосилка AL-KO Highline 525 SP 119669

      Газонокосилка AL-KO Highline 525 SP 119669

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186129182
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Мощность, л.с.
      		3.2
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Автозапуск
      		Нет
      Вес, кг
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • AL-KO (Ал-ко) Highline 525 SP Газонокосилка 119669 Функция 4в1: кошение, сбор, мульчирование и боковой выбросНаилучший результат сбора травы благодаря аэродинамичному, особенно высокому корпусу косилочной декиУдобная централизованная 7-ступенчатая регулировка высоты кошения70-литровый травосборник с системой простого навешивания EasyClick и индикатором заполненияФронтальная ручка для удобной транспортировкиКолеса легкого хода XL-формата на шарикоподшипниках облегчат движение и маневренность газонокосилкиБольшая ширина захвата - 51 смС экономящим силы приводом на колеса, 1 скорость