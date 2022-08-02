Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
Арт. X18612908
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 525 VS 119670 - самоходная многофункциональная модель с шириной захвата 51 см. Двигатель Briggs&Statton характеризуется легким стартом и высокой производительностью. Косилка имеет центральную регулировку высоты скашивания. Травосборник снабжен системой простой навески EasyClick и индикатором заполнения. Система регулировки скорости VarioSpeed обеспечивает комфорт при работе. Скорость движения косилки автоматически подстраивается под скорость ходьбы пользователя.
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Бесступенчатая регулировка скорости
- Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- Надежный двигатель Briggs&Statton Series 675 EX ReadyStart
- Прочный стальной корпус
- Регулировка высоты рукоятки - комфортная работа
- Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
- Фронтальная ручка для удобства транспортировки
- Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
- Конструкция корпуса со смещением позволяет косить траву вблизи стен, грядок и края газона
- Эргономичная прорезиненная ручка
- Благодаря системе регулировки скорости VarioSpeed косилка подстраивается под скорость шагов
- Травосборник с системой простой навески EasyClick снабжен индикатором уровня заполнения
- Отличный результат сбора травы благодаря высокому корпусу аэродиномичной формы
- Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
- Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм