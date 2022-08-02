Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Бесступенчатая регулировка скорости

Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс

Надежный двигатель Briggs&Statton Series 675 EX ReadyStart

Прочный стальной корпус

Регулировка высоты рукоятки - комфортная работа

Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода

Фронтальная ручка для удобства транспортировки

Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса

Конструкция корпуса со смещением позволяет косить траву вблизи стен, грядок и края газона

Эргономичная прорезиненная ручка

Благодаря системе регулировки скорости VarioSpeed косилка подстраивается под скорость шагов

Травосборник с системой простой навески EasyClick снабжен индикатором уровня заполнения

Отличный результат сбора травы благодаря высокому корпусу аэродиномичной формы

Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)

Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм

Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 525 VS 119670 - самоходная многофункциональная модель с шириной захвата 51 см. Двигатель Briggs&Statton характеризуется легким стартом и высокой производительностью. Косилка имеет центральную регулировку высоты скашивания. Травосборник снабжен системой простой навески EasyClick и индикатором заполнения. Система регулировки скорости VarioSpeed обеспечивает комфорт при работе. Скорость движения косилки автоматически подстраивается под скорость ходьбы пользователя.