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Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
    Арт. X18612908
    5.0
    1
    Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
    Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
    Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
    Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
      Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
      Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
      Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670
      Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670

      Газонокосилка Al-Ko Highline 525 VS 119670

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612908
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 525 VS 119670 - самоходная многофункциональная модель с шириной захвата 51 см. Двигатель Briggs&Statton характеризуется легким стартом и высокой производительностью. Косилка имеет центральную регулировку высоты скашивания. Травосборник снабжен системой простой навески EasyClick и индикатором заполнения. Система регулировки скорости VarioSpeed обеспечивает комфорт при работе. Скорость движения косилки автоматически подстраивается под скорость ходьбы пользователя.

        Преимущества 

        • Самоходный принцип перемещения
        • Бесступенчатая регулировка скорости
        • Режимы работы: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
        • Надежный двигатель Briggs&Statton Series 675 EX ReadyStart
        • Прочный стальной корпус
        • Регулировка высоты рукоятки - комфортная работа
        • Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
        • Фронтальная ручка для удобства транспортировки
        • Технология MaxAirflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
        • Конструкция корпуса со смещением позволяет косить траву вблизи стен, грядок и края газона
        • Эргономичная прорезиненная ручка
        • Благодаря системе регулировки скорости VarioSpeed косилка подстраивается под скорость шагов
        • Травосборник с системой простой навески EasyClick снабжен индикатором уровня заполнения
        • Отличный результат сбора травы благодаря высокому корпусу аэродиномичной формы
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
        • Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм