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Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
    Арт. X186129247
    5.0
    1
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612

      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129247
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Classiс 119612 – мощный профессиональный инструмент, подходящий для работы на больших и маленьких участках. Модель имеет ряд преимуществ и технические характеристики, подходящие для профессионального использования газонокосилки: работать с инструментом можно продолжительное время благодаря вместительному травосборнику и удобной ручке. Привлекательная цена для такого инструмента делает его востребованным среди профессионалов. Газонокосилка бензиновая AL-KO Classiс 119612 имеет мощный двигатель – 2 кВт, регулируемую высоту среза – от 30 до 80 мм, ширину скашивания – 46 см. Газонокосилка AL-KO Classiс 119612 имеет функцию автоматической регулировки оборотов двигателя – это обеспечивает качественное скашивание на участках с густой травой.

        Преимущества

        • Функция 3в1: кошение, сбор, мульчирование
        • Вместительный травосборник 65 л с индикатором заполнения
        • Эргономичная ручка, складывающаяся и не занимающая много места при хранении
        • Оптимальное качество кошения и сбора благодаря удачной аэродинамической форме корпуса деки
        • Оптимальный комфорт движения достигается благодаря использованию колес на шарикоподшипниках и широких шин
        • Ассиметрическая форма косилочной деки дает возможность кошения по самому краю
        • Интегрированная фронтальная ручка для удобной транспортировки
        • С приводом на колеса
        В магазине «Бигам» у газонокосилки AL-KO Classiс 4.65 SP-B Plus низкая цена, а заказать и приобрести ее можно в несколько кликов. Купить инструмент и оформить доставку удобным способом в любой регион РФ можно на сайте www.bigam.ru. В случае обнаружения неисправностей или при поломке инструмента обращайтесь в наш сервисный центр для диагностики и ремонта.