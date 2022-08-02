Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612
Арт. X186129247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка AL-KO Classiс 119612 – мощный профессиональный инструмент, подходящий для работы на больших и маленьких участках. Модель имеет ряд преимуществ и технические характеристики, подходящие для профессионального использования газонокосилки: работать с инструментом можно продолжительное время благодаря вместительному травосборнику и удобной ручке. Привлекательная цена для такого инструмента делает его востребованным среди профессионалов. Газонокосилка бензиновая AL-KO Classiс 119612 имеет мощный двигатель – 2 кВт, регулируемую высоту среза – от 30 до 80 мм, ширину скашивания – 46 см. Газонокосилка AL-KO Classiс 119612 имеет функцию автоматической регулировки оборотов двигателя – это обеспечивает качественное скашивание на участках с густой травой.
Преимущества
- Функция 3в1: кошение, сбор, мульчирование
- Вместительный травосборник 65 л с индикатором заполнения
- Эргономичная ручка, складывающаяся и не занимающая много места при хранении
- Оптимальное качество кошения и сбора благодаря удачной аэродинамической форме корпуса деки
- Оптимальный комфорт движения достигается благодаря использованию колес на шарикоподшипниках и широких шин
- Ассиметрическая форма косилочной деки дает возможность кошения по самому краю
- Интегрированная фронтальная ручка для удобной транспортировки
- С приводом на колеса