Газонокосилка бензиновая Al-Ko Classiс 4.65 SP-B Plus 119612

Бензиновая газонокосилка AL-KO Classiс 119612 – мощный профессиональный инструмент, подходящий для работы на больших и маленьких участках. Модель имеет ряд преимуществ и технические характеристики, подходящие для профессионального использования газонокосилки: работать с инструментом можно продолжительное время благодаря вместительному травосборнику и удобной ручке. Привлекательная цена для такого инструмента делает его востребованным среди профессионалов. Газонокосилка бензиновая AL-KO Classiс 119612 имеет мощный двигатель – 2 кВт, регулируемую высоту среза – от 30 до 80 мм, ширину скашивания – 46 см. Газонокосилка AL-KO Classiс 119612 имеет функцию автоматической регулировки оборотов двигателя – это обеспечивает качественное скашивание на участках с густой травой.



Преимущества

Функция 3в1: кошение, сбор, мульчирование

Вместительный травосборник 65 л с индикатором заполнения

Эргономичная ручка, складывающаяся и не занимающая много места при хранении

Оптимальное качество кошения и сбора благодаря удачной аэродинамической форме корпуса деки

Оптимальный комфорт движения достигается благодаря использованию колес на шарикоподшипниках и широких шин

Ассиметрическая форма косилочной деки дает возможность кошения по самому краю

Интегрированная фронтальная ручка для удобной транспортировки

С приводом на колеса