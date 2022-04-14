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Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
4.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
    Арт. X186129246
    4.0
    2
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
    Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770

      Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129246
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		3.5
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 527 VS 119770 с шириной захвата 51 см предназначена для площади газона до 1800 кв.м. Ручка на корпусе косилки используют для облегчения транспортировки, преодоления лестниц и препятствий. Технология MaxAirflow позволяет заполнять травосборник до самого верха для редкой очистки и экономии времени. Для большего удобства у модели используется бесступенчатая регулировка скорости движения и центральная регулировка высоты скашивания

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения
        • Для обслуживания больших участков
        • Газонокосилка собирается на заводе в Австрии
        • Высокая производительность
        • Прочный стальной корпус
        • Система 4INONE - кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс
        • Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
        • Функция мульчирования: срезанная трава перемалывается в однородную субстанцию, которую можно использовать в качестве удобрения корневой системы
        • Технология Max Airflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
        • Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
        • Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм