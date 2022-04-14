Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770

Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Для обслуживания больших участков

Газонокосилка собирается на заводе в Австрии

Высокая производительность

Прочный стальной корпус

Система 4INONE - кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс

Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода

Функция мульчирования: срезанная трава перемалывается в однородную субстанцию, которую можно использовать в качестве удобрения корневой системы

Технология Max Airflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса

Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения

Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)

Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм

Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 527 VS 119770 с шириной захвата 51 см предназначена для площади газона до 1800 кв.м. Ручка на корпусе косилки используют для облегчения транспортировки, преодоления лестниц и препятствий. Технология MaxAirflow позволяет заполнять травосборник до самого верха для редкой очистки и экономии времени. Для большего удобства у модели используется бесступенчатая регулировка скорости движения и центральная регулировка высоты скашивания