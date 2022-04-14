Газонокосилка бензиновая Al-Ko Highline 527 VS 119770
Арт. X186129246
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|3.5
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Тактность двигателя
|четырехтактный
- Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 527 VS 119770 с шириной захвата 51 см предназначена для площади газона до 1800 кв.м. Ручка на корпусе косилки используют для облегчения транспортировки, преодоления лестниц и препятствий. Технология MaxAirflow позволяет заполнять травосборник до самого верха для редкой очистки и экономии времени. Для большего удобства у модели используется бесступенчатая регулировка скорости движения и центральная регулировка высоты скашивания
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Для обслуживания больших участков
- Газонокосилка собирается на заводе в Австрии
- Высокая производительность
- Прочный стальной корпус
- Система 4INONE - кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс
- Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
- Функция мульчирования: срезанная трава перемалывается в однородную субстанцию, которую можно использовать в качестве удобрения корневой системы
- Технология Max Airflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
- Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения
- Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
- Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм