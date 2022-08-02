Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-460SP

Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-460SP 58803 предназначена для скашивания травы на приусадебном участке. Оснащена мощным и экономичным двигателем Denzel, который создает высокую частоту вращения режущего инструмента. Выполняет боковой выброс, мульчирование, сбор травы с контейнер. Высота подреза травы регулируется на 7 уровнях от 25 до 75 мм. Имеется вместительная емкость для сбора скошенной травы, что увеличивает рабочий цикл техники.