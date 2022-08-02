Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-460SP
Арт. mir-instrumenta_45167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество колес
|четырехколесная
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Режущая система
|роторная
Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-460SP 58803 предназначена для скашивания травы на приусадебном участке. Оснащена мощным и экономичным двигателем Denzel, который создает высокую частоту вращения режущего инструмента. Выполняет боковой выброс, мульчирование, сбор травы с контейнер. Высота подреза травы регулируется на 7 уровнях от 25 до 75 мм. Имеется вместительная емкость для сбора скошенной травы, что увеличивает рабочий цикл техники.
Преимущества
- Надежная трансмиссия
- 3-в-1: сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс
- Складная рукоятка
- Удобная регулировка высоты скашивания
- Виброгасящее покрытие рукоятки
- Свеча зажигания Bosch
- Комбинированный травосборник
- Закаленный стальной нож
- Быстрозажимные эксцентриковые фиксаторы
- Функция быстрой очистки Quick Clean