Преимущества

Четырехтактный поршневой одноцилиндровый бензиновый двигатель с принудительным воздушным охлаждением

Простое и понятное управление

7 регулировок высоты среза

Все металлические части конструкции имеют покрытие, предохраняющее их от коррозии

Вращающийся нож изготовлен из прочной стали

Быстросъёмный воздушный фильтр упрощает замену и не требует дополнительных инструментов

В задней части корпуса находится выходное окно, через которое происходит выброс срезанной травы

Контейнер для травы в комплекте

Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T подходит для небольших дачных участков. Компактность при хранении. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента. Работа без остановки. Вместительный травосборник увеличивает время работы до полного заполнения. Быстрая регулировка высоты среза. Конструкция колес позволяет изменять просвет между землёй и рабочей плоскостью режущего инструмента движением одного рычага.