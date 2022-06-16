Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T
    Арт. О00000013074
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013074
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T подходит для небольших дачных участков. Компактность при хранении. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента. Работа без остановки. Вместительный травосборник увеличивает время работы до полного заполнения. Быстрая регулировка высоты среза. Конструкция колес позволяет изменять просвет между землёй и рабочей плоскостью режущего инструмента движением одного рычага.

        Преимущества

        • Четырехтактный поршневой одноцилиндровый бензиновый двигатель с принудительным воздушным охлаждением
        • Простое и понятное управление
        • 7 регулировок высоты среза
        • Все металлические части конструкции имеют покрытие, предохраняющее их от коррозии
        • Вращающийся нож изготовлен из прочной стали
        • Быстросъёмный воздушный фильтр упрощает замену и не требует дополнительных инструментов
        • В задней части корпуса находится выходное окно, через которое происходит выброс срезанной травы
        • Контейнер для травы в комплекте