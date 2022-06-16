Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T
Арт. О00000013074
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5T подходит для небольших дачных участков. Компактность при хранении. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента. Работа без остановки. Вместительный травосборник увеличивает время работы до полного заполнения. Быстрая регулировка высоты среза. Конструкция колес позволяет изменять просвет между землёй и рабочей плоскостью режущего инструмента движением одного рычага.
Преимущества
- Четырехтактный поршневой одноцилиндровый бензиновый двигатель с принудительным воздушным охлаждением
- Простое и понятное управление
- 7 регулировок высоты среза
- Все металлические части конструкции имеют покрытие, предохраняющее их от коррозии
- Вращающийся нож изготовлен из прочной стали
- Быстросъёмный воздушный фильтр упрощает замену и не требует дополнительных инструментов
- В задней части корпуса находится выходное окно, через которое происходит выброс срезанной травы
- Контейнер для травы в комплекте