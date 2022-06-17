Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
Арт. О00000013003
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST используется в случаях необходимости стрижки газонов на садовых, дачных участках. Эффективность. Мощный двигатель обеспечивает отличную производительность на высокой и жесткой траве. Быстрая регулировка высоты среза. Конструкция колес позволяет изменять просвет между землёй и рабочей плоскостью режущего инструмента движением одного рычага. Проходимость. Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности. Компактность при хранении. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента. Работа без остановки. Травосборник объемом 60 л увеличивает время работы до полного заполнения.
Преимущества
- Самоходная модель
- Мощный двигатель
- Режущий элемент скрыт под корпусом для защиты от травм
- Простое и понятное управление
- 7 регулировок высоты среза
- В задней части корпуса находится выходное окно, через которое происходит выброс срезанной травы
- Контейнер для травы в комплекте