Преимущества

Самоходная модель

Мощный двигатель

Режущий элемент скрыт под корпусом для защиты от травм

Простое и понятное управление

7 регулировок высоты среза

В задней части корпуса находится выходное окно, через которое происходит выброс срезанной травы

Контейнер для травы в комплекте

Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST используется в случаях необходимости стрижки газонов на садовых, дачных участках. Эффективность. Мощный двигатель обеспечивает отличную производительность на высокой и жесткой траве. Быстрая регулировка высоты среза. Конструкция колес позволяет изменять просвет между землёй и рабочей плоскостью режущего инструмента движением одного рычага. Проходимость. Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности. Компактность при хранении. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента. Работа без остановки. Травосборник объемом 60 л увеличивает время работы до полного заполнения.