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Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
    Арт. О00000013003
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013003
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Huter GLM-5.0ST используется в случаях необходимости стрижки газонов на садовых, дачных участках. Эффективность. Мощный двигатель обеспечивает отличную производительность на высокой и жесткой траве. Быстрая регулировка высоты среза. Конструкция колес позволяет изменять просвет между землёй и рабочей плоскостью режущего инструмента движением одного рычага. Проходимость. Большие задние колеса обеспечивают передвижение прибора по неровной поверхности. Компактность при хранении. Складная ручка упрощает транспортировку и экономит место во время хранения инструмента. Работа без остановки. Травосборник объемом 60 л увеличивает время работы до полного заполнения.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Мощный двигатель
        • Режущий элемент скрыт под корпусом для защиты от травм
        • Простое и понятное управление
        • 7 регулировок высоты среза
        • В задней части корпуса находится выходное окно, через которое происходит выброс срезанной травы
        • Контейнер для травы в комплекте