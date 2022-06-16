Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
Арт. О00000013102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP 70/3/8 – это высокопроизводительная и универсальная техника, которая используется для ухода за газоном на достаточно больших площадях. Высокое качество сборки гарантирует длительный срок службы оборудования, а соответствие стандартам позволяет выполнять все работы с минимальными усилиями. Устройство оснащается специальным регулятором для изменения высоты и ширины среза газона. При помощи ручки обеспечено удобное управление. В комплекте также есть вместительный травосборник, которого достаточно для обработки достаточно крупной территории. Складная ручка позволяет легко перемещать устройство.
Преимущества
- Самоходная конструкция для простоты обработки
- Мощный и производительный двигатель
- Металлический корпус, устойчивый к механическим повреждениям
- Наличие складной рукоятки в комплекте
- Нож выполнен из высокопрочной и устойчивой к коррозии стали
- Боковой выброс травы
- Вместительный пластиковый травосборник 65 литров