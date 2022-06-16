Преимущества

Самоходная конструкция для простоты обработки

Мощный и производительный двигатель

Металлический корпус, устойчивый к механическим повреждениям

Наличие складной рукоятки в комплекте

Нож выполнен из высокопрочной и устойчивой к коррозии стали

Боковой выброс травы

Вместительный пластиковый травосборник 65 литров

Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP 70/3/8 – это высокопроизводительная и универсальная техника, которая используется для ухода за газоном на достаточно больших площадях. Высокое качество сборки гарантирует длительный срок службы оборудования, а соответствие стандартам позволяет выполнять все работы с минимальными усилиями. Устройство оснащается специальным регулятором для изменения высоты и ширины среза газона. При помощи ручки обеспечено удобное управление. В комплекте также есть вместительный травосборник, которого достаточно для обработки достаточно крупной территории. Складная ручка позволяет легко перемещать устройство.