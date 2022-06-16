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Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
5.0
1
25 190 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Арт. О00000013102
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP

      25 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 720 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000013102
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      25 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 720 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 SP 70/3/8 – это высокопроизводительная и универсальная техника, которая используется для ухода за газоном на достаточно больших площадях. Высокое качество сборки гарантирует длительный срок службы оборудования, а соответствие стандартам позволяет выполнять все работы с минимальными усилиями. Устройство оснащается специальным регулятором для изменения высоты и ширины среза газона. При помощи ручки обеспечено удобное управление. В комплекте также есть вместительный травосборник, которого достаточно для обработки достаточно крупной территории. Складная ручка позволяет легко перемещать устройство.

        Преимущества

        • Самоходная конструкция для простоты обработки
        • Мощный и производительный двигатель
        • Металлический корпус, устойчивый к механическим повреждениям
        • Наличие складной рукоятки в комплекте
        • Нож выполнен из высокопрочной и устойчивой к коррозии стали
        • Боковой выброс травы
        • Вместительный пластиковый травосборник 65 литров