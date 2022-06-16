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Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
    Арт. О00000013036
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013036
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST 70/3/7 используется на дачных и приусадебных участках. Рекомендована для стрижки газонов площадью до 1000 кв.м. В качестве топлива рекомендуется использовать бензин АИ-92, так бензокосилка прослужит долго. Благодаря ручке регулирования высоты среза можно одновременно регулировать высоту для всех колес. Вместительный травосборник позволяет работать длительное время без чистки мешка.

        Преимущества

        • Режущий элемент скрыт под корпусом для защиты от травм
        • 7-ступенчатая регулировка высоты скашивания
        • Три режима работы: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
        • Мульчирование - для естественного удобрения почвы
        • Регулировка положения рукоятки - для настраивания под рост оператора