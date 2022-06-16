Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST
Арт. О00000013036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST 70/3/7 используется на дачных и приусадебных участках. Рекомендована для стрижки газонов площадью до 1000 кв.м. В качестве топлива рекомендуется использовать бензин АИ-92, так бензокосилка прослужит долго. Благодаря ручке регулирования высоты среза можно одновременно регулировать высоту для всех колес. Вместительный травосборник позволяет работать длительное время без чистки мешка.
Преимущества
- Режущий элемент скрыт под корпусом для защиты от травм
- 7-ступенчатая регулировка высоты скашивания
- Три режима работы: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
- Мульчирование - для естественного удобрения почвы
- Регулировка положения рукоятки - для настраивания под рост оператора