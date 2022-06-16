Преимущества

Режущий элемент скрыт под корпусом для защиты от травм

7-ступенчатая регулировка высоты скашивания

Три режима работы: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс

Мульчирование - для естественного удобрения почвы

Регулировка положения рукоятки - для настраивания под рост оператора

Бензиновая газонокосилка Huter GLM-6.0 ST 70/3/7 используется на дачных и приусадебных участках. Рекомендована для стрижки газонов площадью до 1000 кв.м. В качестве топлива рекомендуется использовать бензин АИ-92, так бензокосилка прослужит долго. Благодаря ручке регулирования высоты среза можно одновременно регулировать высоту для всех колес. Вместительный травосборник позволяет работать длительное время без чистки мешка.