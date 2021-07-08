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Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N
4.5
11
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N
    Арт. X186129234
    4.5
    11
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N

      Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129234
      4.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N предназначена для скашивания участка площадью до 1000 кв.м. Имеет мягкий мешок для сбора травы и заглушку для мульчирования. Колеса на подшипниках обеспечивают плавность хода. Данная модель оснащена 4-х тактным бензиновым двигателем Briggs&Stratton 500E. Высота скашивания травы регулируется в диапазоне от 20 до 75 мм. Рукоятка легко складывается для экономии места при транспортировке и хранении косилки.

        Преимущества

        • Прочный стальной корпус
        • Быстросъемный мягкий контейнер для сбора скошенной травы
        • Режимы работы: сбор в травосборник и мульчирование
        • Колеса минимально повреждают газон
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (20-75 мм)
        • Надежный двигатель Briggs&Stratton 500E