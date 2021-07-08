Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N
Арт. X186129234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N предназначена для скашивания участка площадью до 1000 кв.м. Имеет мягкий мешок для сбора травы и заглушку для мульчирования. Колеса на подшипниках обеспечивают плавность хода. Данная модель оснащена 4-х тактным бензиновым двигателем Briggs&Stratton 500E. Высота скашивания травы регулируется в диапазоне от 20 до 75 мм. Рукоятка легко складывается для экономии места при транспортировке и хранении косилки.
Преимущества
- Прочный стальной корпус
- Быстросъемный мягкий контейнер для сбора скошенной травы
- Режимы работы: сбор в травосборник и мульчирование
- Колеса минимально повреждают газон
- Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (20-75 мм)
- Надежный двигатель Briggs&Stratton 500E