Преимущества

Прочный стальной корпус

Быстросъемный мягкий контейнер для сбора скошенной травы

Режимы работы: сбор в травосборник и мульчирование

Колеса минимально повреждают газон

Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (20-75 мм)

Надежный двигатель Briggs&Stratton 500E

Бензиновая газонокосилка Makita PLM4120N предназначена для скашивания участка площадью до 1000 кв.м. Имеет мягкий мешок для сбора травы и заглушку для мульчирования. Колеса на подшипниках обеспечивают плавность хода. Данная модель оснащена 4-х тактным бензиновым двигателем Briggs&Stratton 500E. Высота скашивания травы регулируется в диапазоне от 20 до 75 мм. Рукоятка легко складывается для экономии места при транспортировке и хранении косилки.