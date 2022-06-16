Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2

Преимущества

Самоходная модель

Система регулировки скорости с тремя режимами – от 3 до 4.5 км/ч

Режимы работы: сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование

Колеса минимально повреждают газон

Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)

Прочный стальной корпус

Качественный двигатель Briggs&Stratton 675EXi Series™

Газонокосилка Makita PLM5113N2 предназначена для использования на домашних и приусадебных участках. Центральная регулировка. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 25 до 70 мм. Количество положений скашивания - 5. Долгий срок службы. Все колеса газонокосилки крепятся на качественных и долговечных подшипниках. Основные преимущества двигателя Briggs&Stratton 675EXi SERIES™. Легкий запуск: по технологии READYSTART® легкий запуск осуществляется при помощи пускового троса – без лишних движений. Надежность: автоматическая регулировка оборотов обеспечивает необходимую мощность мотора при увеличении нагрузки (густая или отсыревшая трава). Простое обслуживание: высокая маслозаливная горловина, безынструментальная замена воздушного фильтра, технология Just Check&Add™ (проверить и долить масло). Комфорт: глушитель Super Lo-Tone™ снижает уровень шума двигателя с минимальными потерями мощности.