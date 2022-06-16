Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
5.0
2
67 930 ₽
69 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
    Арт. X186129235
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
    Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
      Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2

      Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2

      • -2 060 ₽
      67 930 ₽
      69 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. X186129235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Словакия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      • -2 060 ₽
      67 930 ₽
      69 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

      С этим товаром смотрят

      Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
      14 530 ₽
      17 900 ₽
      3.6
      Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
      • -3 370 ₽
      Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
      700 ₽
      5.0
      Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
      13 670 ₽
      15 300 ₽
      4.5
      Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
      • -1 630 ₽
      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      795 ₽
      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      1 190 ₽
      5.0
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      Посадочная тяпка Fiskars 1001601
      Нет в наличии
      5.0
      Посадочная тяпка Fiskars 1001601
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка Makita PLM5113N2 предназначена для использования на домашних и приусадебных участках. Центральная регулировка. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 25 до 70 мм. Количество положений скашивания - 5. Долгий срок службы. Все колеса газонокосилки крепятся на качественных и долговечных подшипниках. Основные преимущества двигателя Briggs&Stratton 675EXi SERIES™. Легкий запуск: по технологии READYSTART® легкий запуск осуществляется при помощи пускового троса – без лишних движений. Надежность: автоматическая регулировка оборотов обеспечивает необходимую мощность мотора при увеличении нагрузки (густая или отсыревшая трава). Простое обслуживание: высокая маслозаливная горловина, безынструментальная замена воздушного фильтра, технология Just Check&Add™  (проверить и долить масло). Комфорт: глушитель Super Lo-Tone™ снижает уровень шума двигателя с минимальными потерями мощности.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Система регулировки скорости с тремя режимами – от 3 до 4.5 км/ч
        • Режимы работы: сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование
        • Колеса минимально повреждают газон
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)
        • Прочный стальной корпус
        • Качественный двигатель Briggs&Stratton 675EXi Series™