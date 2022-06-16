Бензиновая газонокосилка Makita PLM5113N2
Арт. X186129235
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Словакия
|
Большие задние колеса
|Да
|
Трансмиссия
|механическая
С этим товаром смотрят
14 530 ₽
17 900 ₽
- -3 370 ₽
- Газонокосилка Makita PLM5113N2 предназначена для использования на домашних и приусадебных участках. Центральная регулировка. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 25 до 70 мм. Количество положений скашивания - 5. Долгий срок службы. Все колеса газонокосилки крепятся на качественных и долговечных подшипниках. Основные преимущества двигателя Briggs&Stratton 675EXi SERIES™. Легкий запуск: по технологии READYSTART® легкий запуск осуществляется при помощи пускового троса – без лишних движений. Надежность: автоматическая регулировка оборотов обеспечивает необходимую мощность мотора при увеличении нагрузки (густая или отсыревшая трава). Простое обслуживание: высокая маслозаливная горловина, безынструментальная замена воздушного фильтра, технология Just Check&Add™ (проверить и долить масло). Комфорт: глушитель Super Lo-Tone™ снижает уровень шума двигателя с минимальными потерями мощности.
Преимущества
- Самоходная модель
- Система регулировки скорости с тремя режимами – от 3 до 4.5 км/ч
- Режимы работы: сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Колеса минимально повреждают газон
- Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)
- Прочный стальной корпус
- Качественный двигатель Briggs&Stratton 675EXi Series™