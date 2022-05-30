Газонокосилка бензиновая Maxcut MC 510S
Арт. Ю00000020788
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка MAXCUT MC 510S 051100510 используется для ухода за газонами и лужайками на приусадебных и дачных участках. Удобная и быстрая работа обеспечена самоходным способом перемещения агрегата. Органы управления сосредоточены на рукоятке, что способствует простой эксплуатации изделия. Большие задние колеса отвечают за проходимость и маневренность газонокосилки. Для кошения высокой травы предусмотрена возможность бокового выброса.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы
- Центральная регулировка высоты скашивания - для удобства использования
- Стальной корпус MAXCUT MC 510S 051100510 - для продолжительного срока службы
- Функция мульчирования - для удобрения газона
- Большой травосборник - для продолжительной работы без остановок
- Большие задние колеса - для проходимости и маневренности