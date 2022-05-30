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Газонокосилка бензиновая Maxcut MC 510S
4.7
3
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Maxcut MC 510S
    Арт. Ю00000020788
    4.7
    3
    Газонокосилка бензиновая Maxcut MC 510S

      Газонокосилка бензиновая Maxcut MC 510S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020788
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка MAXCUT MC 510S 051100510 используется для ухода за газонами и лужайками на приусадебных и дачных участках. Удобная и быстрая работа обеспечена самоходным способом перемещения агрегата. Органы управления сосредоточены на рукоятке, что способствует простой эксплуатации изделия. Большие задние колеса отвечают за проходимость и маневренность газонокосилки. Для кошения высокой травы предусмотрена возможность бокового выброса.

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы
        • Центральная регулировка высоты скашивания - для удобства использования
        • Стальной корпус MAXCUT MC 510S 051100510 - для продолжительного срока службы
        • Функция мульчирования - для удобрения газона
        • Большой травосборник - для продолжительной работы без остановок
        • Большие задние колеса - для проходимости и маневренности