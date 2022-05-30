Газонокосилка бензиновая Maxcut MC 510S

Преимущества

Воздушное охлаждение двигателя - для стабильной работы

Центральная регулировка высоты скашивания - для удобства использования

Стальной корпус MAXCUT MC 510S 051100510 - для продолжительного срока службы

Функция мульчирования - для удобрения газона

Большой травосборник - для продолжительной работы без остановок

Большие задние колеса - для проходимости и маневренности

Бензиновая газонокосилка MAXCUT MC 510S 051100510 используется для ухода за газонами и лужайками на приусадебных и дачных участках. Удобная и быстрая работа обеспечена самоходным способом перемещения агрегата. Органы управления сосредоточены на рукоятке, что способствует простой эксплуатации изделия. Большие задние колеса отвечают за проходимость и маневренность газонокосилки. Для кошения высокой травы предусмотрена возможность бокового выброса.