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Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4 (6611-9182Е1М)
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4 (6611-9182Е1М)
    Арт. X186129255
    4.0
    1
    Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4 (6611-9182Е1М)
    Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4 (6611-9182Е1М)
      Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4 (6611-9182Е1М)
      Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4 (6611-9182Е1М)

      Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4 (6611-9182Е1М)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129255
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Oleo-Mac G48TK ALLROAD PLUS4 6611-9182E1M - многофункциональное надежное устройство с механическим приводом для работы на больших участках. Бензиновый мотор EMAK K655 OHV имеет на 30% ниже расход топлива, отличается низким уровнем шума и вибрации. Увеличенные задние колеса позволяют маневрировать. Косилка функционирует в четырех режимах: сбор травы, мульчирование, боковой выброс и задний выброс. Предусмотрено 5 положений высоты стрижки.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Рукоятка с регулируемым положением
        • Эргономичный рычаг тормоза двигателя обеспечивает безопасный захват и одновременно удобство работы
        • Центральная регулировка высоты стрижки от 28 до 75 мм
        • Система стрижки 4-в-1: боковой выброс, мульчирование, сбор в травосборник и задний выброс
        • Верхнеклапанный механизм (технология OHV) позволил увеличить срок службы мотора и уменьшить расход топлива
        • Прочный стальной корпус - стойкость к ударам
        • Большие колеса диаметром 200 мм передние и 280 мм задние - маневренность
        • Верх травосборника изготовлен из перфорированного пластика хорошо пропускает воздух, исключая эффект воздушной пробки
        • Матерчатая часть - прочная, стойкая к разрывам, не мнется, позволяет компактно сложить травосборник для хранения
        • Колеса на подшипниках - плавность хода


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