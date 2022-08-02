Газонокосилка бензиновая Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4 (6611-9182Е1М)

Газонокосилка Oleo-Mac G48TK ALLROAD PLUS4 6611-9182E1M - многофункциональное надежное устройство с механическим приводом для работы на больших участках. Бензиновый мотор EMAK K655 OHV имеет на 30% ниже расход топлива, отличается низким уровнем шума и вибрации. Увеличенные задние колеса позволяют маневрировать. Косилка функционирует в четырех режимах: сбор травы, мульчирование, боковой выброс и задний выброс. Предусмотрено 5 положений высоты стрижки.

Преимущества

Самоходная модель

Рукоятка с регулируемым положением

Эргономичный рычаг тормоза двигателя обеспечивает безопасный захват и одновременно удобство работы

Центральная регулировка высоты стрижки от 28 до 75 мм

Система стрижки 4-в-1: боковой выброс, мульчирование, сбор в травосборник и задний выброс

Верхнеклапанный механизм (технология OHV) позволил увеличить срок службы мотора и уменьшить расход топлива

Прочный стальной корпус - стойкость к ударам

Большие колеса диаметром 200 мм передние и 280 мм задние - маневренность

Верх травосборника изготовлен из перфорированного пластика хорошо пропускает воздух, исключая эффект воздушной пробки

Матерчатая часть - прочная, стойкая к разрывам, не мнется, позволяет компактно сложить травосборник для хранения

Колеса на подшипниках - плавность хода

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