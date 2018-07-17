Бензиновая газонокосилка Patriot PT 48LSI Premium

Преимущества

Регулируемая высота скашивания

Полностью пластиковый травосборник

Высокая производительность и простота в обслуживании

Для облегчения работы агрегат оснащен приводом на колеса

Большие задние колеса придают косилке лучшую устойчивость и стабильность

Штуцер для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы

Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 48 LSI Premium 512109040 предназначена для срезания и сбора травы. Технология Ultimate Airflow увеличивает объем скошенной травы в травосборнике на 20%. Модель имеет четыре режима работы: сбор мусора в травосборник, боковой выброс, задний выброс и мульчирование. Увеличенный размер колес обеспечивает плавный ход агрегата.