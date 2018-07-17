Бензиновая газонокосилка Patriot PT 48LSI Premium
Арт. Ю00000021069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 48 LSI Premium 512109040 предназначена для срезания и сбора травы. Технология Ultimate Airflow увеличивает объем скошенной травы в травосборнике на 20%. Модель имеет четыре режима работы: сбор мусора в травосборник, боковой выброс, задний выброс и мульчирование. Увеличенный размер колес обеспечивает плавный ход агрегата.
Преимущества
- Регулируемая высота скашивания
- Полностью пластиковый травосборник
- Высокая производительность и простота в обслуживании
- Для облегчения работы агрегат оснащен приводом на колеса
- Большие задние колеса придают косилке лучшую устойчивость и стабильность
- Штуцер для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы