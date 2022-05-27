Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS
Арт. Ю00000021622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM53SB-IS 6626922 предназначена для ухода за приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Горизонтальное хранение и складная рукоятка сохраняет до 70% места.
Преимущества
- Новый способ вертикального хранения газонокосилки-экономия 70% площади
- Электрозапуск с помощью кнопки (система INSTART)
- Аккумулятор Lilon 10,8В
- Современный дизайн
- Многофункциональность 4 в1: мульчирование/сбор в травосборник/выброс назад/выброс на бок
- Удобное управление
- Надёжный 4х тактный двигатель Briggs&Stratton
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении