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Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS
    Арт. Ю00000021622
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS
    Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS
      Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS
      Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS

      Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000021622
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM53SB-IS 6626922 предназначена для ухода за приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Горизонтальное хранение и складная рукоятка сохраняет до 70% места.

        Преимущества

        • Новый способ вертикального хранения газонокосилки-экономия 70% площади
        • Электрозапуск с помощью кнопки (система INSTART)
        • Аккумулятор Lilon 10,8В
        • Современный дизайн
        • Многофункциональность 4 в1: мульчирование/сбор в травосборник/выброс назад/выброс на бок
        • Удобное управление
        • Надёжный 4х тактный двигатель Briggs&Stratton
        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении