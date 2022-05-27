Бензиновая газонокосилка Redverg RD-GLM53SB-IS BS675IS

Преимущества

Новый способ вертикального хранения газонокосилки-экономия 70% площади

Электрозапуск с помощью кнопки (система INSTART)

Аккумулятор Lilon 10,8В

Современный дизайн

Многофункциональность 4 в1: мульчирование/сбор в травосборник/выброс назад/выброс на бок

Удобное управление

Надёжный 4х тактный двигатель Briggs&Stratton

Центральная регулировка высоты скашивания

Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении

Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM53SB-IS 6626922 предназначена для ухода за приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Горизонтальное хранение и складная рукоятка сохраняет до 70% места.