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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
    Арт. О00000013776
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B

      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013776
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 53 SQ B 2L0536828/ST1 применяется для скашивания и сбора травы. Облегченный запуск. Двигатель оснащен системой Ready Start, которая гарантирует запуск агрегата с первых двух попыток. Функция мульчирования позволяет измельчать скошенную траву и использовать её в качестве удобрения. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 22 до 80 мм для выполнения разных задач.

        Преимущества

        • Складная рукоятка для компактности транспортировки и хранения
        • Вместительный травосборник объемом 60 л
        • Боковой выброс травы - удобство работы
        • Эргономичный рычаг позволяет быстро настраивать необходимую высоту скашивания
        • 6 вариантов высоты скашивания
        • Рукоятка с обрезиненным покрытием для крепкого хвата
        • Прочный стальной корпус надежно защищает внутренние элементы
        • Мягкий травосборник с пластиковой крышкой обеспечивает простоту его опустошения
        • Двигатель с облегченной системой запуска
        • Система 4-в-1: сбор травы, мульчирование, боковой и задний выброс
        • Травосборник оснащен индикатором заполнения