Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B

Преимущества

Складная рукоятка для компактности транспортировки и хранения

Вместительный травосборник объемом 60 л

Боковой выброс травы - удобство работы

Эргономичный рычаг позволяет быстро настраивать необходимую высоту скашивания

6 вариантов высоты скашивания

Рукоятка с обрезиненным покрытием для крепкого хвата

Прочный стальной корпус надежно защищает внутренние элементы

Мягкий травосборник с пластиковой крышкой обеспечивает простоту его опустошения

Двигатель с облегченной системой запуска

Система 4-в-1: сбор травы, мульчирование, боковой и задний выброс

Травосборник оснащен индикатором заполнения

Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 53 SQ B 2L0536828/ST1 применяется для скашивания и сбора травы. Облегченный запуск. Двигатель оснащен системой Ready Start, которая гарантирует запуск агрегата с первых двух попыток. Функция мульчирования позволяет измельчать скошенную траву и использовать её в качестве удобрения. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 22 до 80 мм для выполнения разных задач.