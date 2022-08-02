Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 53 SQ B
Арт. О00000013776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
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- Бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 53 SQ B 2L0536828/ST1 применяется для скашивания и сбора травы. Облегченный запуск. Двигатель оснащен системой Ready Start, которая гарантирует запуск агрегата с первых двух попыток. Функция мульчирования позволяет измельчать скошенную траву и использовать её в качестве удобрения. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 22 до 80 мм для выполнения разных задач.
Преимущества
- Складная рукоятка для компактности транспортировки и хранения
- Вместительный травосборник объемом 60 л
- Боковой выброс травы - удобство работы
- Эргономичный рычаг позволяет быстро настраивать необходимую высоту скашивания
- 6 вариантов высоты скашивания
- Рукоятка с обрезиненным покрытием для крепкого хвата
- Прочный стальной корпус надежно защищает внутренние элементы
- Мягкий травосборник с пластиковой крышкой обеспечивает простоту его опустошения
- Двигатель с облегченной системой запуска
- Система 4-в-1: сбор травы, мульчирование, боковой и задний выброс
- Травосборник оснащен индикатором заполнения