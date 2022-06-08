Преимущества:

Центральная регулировка высоты скашивания

Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart) - запуск с минимальными усилиями

Нож с закрылками - качественная стрижка и сбор травы

Легкие транспортировочные колеса - маневренность

Мягкая ручка Softgriff - комфортный хват

Стальной корпус STIHL RM-253.0 T 63710113418

Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418 используется для стрижки газона на участках площадью 1800 м².Вместительный травосборник с индикатором заполнения не требует частого опустошения.Высота среза регулируется централизовано с помощью рычага.Нож с закрылками обеспечивает ровный срез и эффективный сбор срезанной травы.Эргономичная мягкая ручка обеспечивает надежный хват и комфортное управление аппаратом.