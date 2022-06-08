Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
Арт. О00000004187
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|3
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.8
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- Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418 используется для стрижки газона на участках площадью 1800 м².
Вместительный травосборник с индикатором заполнения не требует частого опустошения.
Высота среза регулируется централизовано с помощью рычага.
Нож с закрылками обеспечивает ровный срез и эффективный сбор срезанной травы.
Эргономичная мягкая ручка обеспечивает надежный хват и комфортное управление аппаратом.
Преимущества:
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart) - запуск с минимальными усилиями
- Нож с закрылками - качественная стрижка и сбор травы
- Легкие транспортировочные колеса - маневренность
- Мягкая ручка Softgriff - комфортный хват
- Стальной корпус STIHL RM-253.0 T 63710113418