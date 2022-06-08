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Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
    Арт. О00000004187
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004187
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		3
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка Stihl RM-253.0 T 63710113418 используется для стрижки газона на участках площадью 1800 м².
        Вместительный травосборник с индикатором заполнения не требует частого опустошения.
        Высота среза регулируется централизовано с помощью рычага.
        Нож с закрылками обеспечивает ровный срез и эффективный сбор срезанной травы.
        Эргономичная мягкая ручка обеспечивает надежный хват и комфортное управление аппаратом.

        Преимущества:

        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart) - запуск с минимальными усилиями
        • Нож с закрылками - качественная стрижка и сбор травы
        • Легкие транспортировочные колеса - маневренность
        • Мягкая ручка Softgriff - комфортный хват
        • Стальной корпус STIHL RM-253.0 T 63710113418