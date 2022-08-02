Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка бензиновая Viking MВ-248.4 63500113409
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Viking MВ-248.4 63500113409
    Арт. X186129390
    5.0
    1
    Газонокосилка бензиновая Viking MВ-248.4 63500113409

      Газонокосилка бензиновая Viking MВ-248.4 63500113409

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129390
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газонокосилка бензиновая Viking MВ-248.4 63500113409 предназначена для участков средних размеров, площадью до 1200 квадратных метров. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм.  Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки. Силу и мощность обеспечивает надежный двигатель Loncin VIKING EVC 200 мощностью 2,8 л.с. 

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты
        • Нож с закрылками
        • Колеса с двойными подшипниками
        • Мощный двигатель Loncin VIKING EVC
        • Маневренность