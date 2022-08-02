Газонокосилка бензиновая Viking MВ-248.4 63500113409
Арт. X186129390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
Газонокосилка бензиновая Viking MВ-248.4 63500113409 предназначена для участков средних размеров, площадью до 1200 квадратных метров. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки. Силу и мощность обеспечивает надежный двигатель Loncin VIKING EVC 200 мощностью 2,8 л.с.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты
- Нож с закрылками
- Колеса с двойными подшипниками
- Мощный двигатель Loncin VIKING EVC
- Маневренность