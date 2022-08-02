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Газонокосилка Champion LM4215
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM4215
    Арт. champion_702
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM4215
    Газонокосилка Champion LM4215
    Газонокосилка Champion LM4215
      Газонокосилка Champion LM4215
      Газонокосилка Champion LM4215
      Газонокосилка Champion LM4215

      Газонокосилка Champion LM4215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_702
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Champion LM4215 предназначена для скашивания участков площадью до 10 соток. Оснащена 40-литровым травосборником, который имеет ручку для легкости опустошения. Высоты скоса зависит от выбранного уровня рычага в диапазоне 25-70 мм. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.

        Преимущества

        • Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
        • Задние колеса увеличенного диаметра - для лучшей маневренности
        • Травосборник легко снимается и устанавливается одной рукой