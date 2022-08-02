Преимущества

Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Задние колеса увеличенного диаметра - для лучшей маневренности

Травосборник легко снимается и устанавливается одной рукой

Газонокосилка Champion LM4215 предназначена для скашивания участков площадью до 10 соток. Оснащена 40-литровым травосборником, который имеет ручку для легкости опустошения. Высоты скоса зависит от выбранного уровня рычага в диапазоне 25-70 мм. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.