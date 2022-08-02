Газонокосилка Champion LM4215
Арт. champion_702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Газонокосилка Champion LM4215 предназначена для скашивания участков площадью до 10 соток. Оснащена 40-литровым травосборником, который имеет ручку для легкости опустошения. Высоты скоса зависит от выбранного уровня рычага в диапазоне 25-70 мм. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.
Преимущества
- Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Задние колеса увеличенного диаметра - для лучшей маневренности
- Травосборник легко снимается и устанавливается одной рукой