Газонокосилка Champion LM4630

Преимущества

Праймер

Самоходная модель

3-в-1: функция мульчирования, боковой выброс, сбор в травосборник

Ширина скашивания за один проход 46 см

Центральная регулировка высоты скашивания

Газонокосилка 3в1 Champion LM4630 умеет собирать, выбрасывать в сторону и мульчировать скошенную траву. Оснащена приводом колёс для легкого ведения. Имеет 7 фиксированных положений рычага регулировки высоты скашивания. Большие задние колеса увеличивают маневренность косилки. Складная рукоятка обеспечивает компактность при хранении и перевозке агрегата.