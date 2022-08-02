Газонокосилка Champion LM4630
Арт. champion_704
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Газонокосилка 3в1 Champion LM4630 умеет собирать, выбрасывать в сторону и мульчировать скошенную траву. Оснащена приводом колёс для легкого ведения. Имеет 7 фиксированных положений рычага регулировки высоты скашивания. Большие задние колеса увеличивают маневренность косилки. Складная рукоятка обеспечивает компактность при хранении и перевозке агрегата.
Преимущества
- Праймер
- Самоходная модель
- 3-в-1: функция мульчирования, боковой выброс, сбор в травосборник
- Ширина скашивания за один проход 46 см
- Центральная регулировка высоты скашивания