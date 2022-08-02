Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка Champion LM4630
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM4630
    Арт. champion_704
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM4630
    Газонокосилка Champion LM4630
    Газонокосилка Champion LM4630
    Газонокосилка Champion LM4630
    Газонокосилка Champion LM4630
      Газонокосилка Champion LM4630
      Газонокосилка Champion LM4630
      Газонокосилка Champion LM4630
      Газонокосилка Champion LM4630
      Газонокосилка Champion LM4630

      Газонокосилка Champion LM4630

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_704
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка 3в1 Champion LM4630 умеет собирать, выбрасывать в сторону и мульчировать скошенную траву. Оснащена приводом колёс для легкого ведения. Имеет 7 фиксированных положений рычага регулировки высоты скашивания. Большие задние колеса увеличивают маневренность косилки. Складная рукоятка обеспечивает компактность при хранении и перевозке агрегата.

        Преимущества 

        • Праймер
        • Самоходная модель
        • 3-в-1: функция мульчирования, боковой выброс, сбор в травосборник
        • Ширина скашивания за один проход 46 см
        • Центральная регулировка высоты скашивания