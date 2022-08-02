Газонокосилка Champion LM4840
Арт. champion_2894
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка CHAMPION LM4840 предназначена для ухода за лужайками и приусадебными газонами. Она проста в обслуживании и имеет удобную систему запуска ручным стартером. Модель поддерживает 2 режима работы: сбор отходов в травосборник и мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Регулировка высоты кошения производится с помощью центрального рычага в диапазоне от 25 до 75 мм.
Преимущества
- Самоходная модель
- Прочная алюминиевая дека
- Привод на задние колеса экономит силы оператора
- Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
- Полоса скоса 48 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами
- Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)