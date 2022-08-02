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Газонокосилка Champion LM4840
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM4840
    Арт. champion_2894
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM4840

      Газонокосилка Champion LM4840

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2894
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка CHAMPION LM4840 предназначена для ухода за лужайками и приусадебными газонами. Она проста в обслуживании и имеет удобную систему запуска ручным стартером. Модель поддерживает 2 режима работы: сбор отходов в травосборник и мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Регулировка высоты кошения производится с помощью центрального рычага в диапазоне от 25 до 75 мм.

        Преимущества 

        • Самоходная модель
        • Прочная алюминиевая дека
        • Привод на задние колеса экономит силы оператора
        • Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
        • Полоса скоса 48 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами
        • Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)