Преимущества

Самоходная модель

Прочная алюминиевая дека

Привод на задние колеса экономит силы оператора

Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона

Полоса скоса 48 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами

Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)

Газонокосилка CHAMPION LM4840 предназначена для ухода за лужайками и приусадебными газонами. Она проста в обслуживании и имеет удобную систему запуска ручным стартером. Модель поддерживает 2 режима работы: сбор отходов в травосборник и мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Регулировка высоты кошения производится с помощью центрального рычага в диапазоне от 25 до 75 мм.