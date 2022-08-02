Преимущества

Прочная стальная дека

Удобная система запуска ручным стартером

Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона

Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)

Газонокосилка CHAMPION LM5127BS поддерживает 2 режима работы: боковой выброс травы и мульчирование. При скашивании трава измельчается и выбрасывается на газон в виде мельчайших частиц - для удобрения почвы. Регулировка высоты кошения осуществляется в диапазоне 25-75 мм при помощи рычага на каждом колесе агрегата. Удобному управлению газонокосилки способствует рукоятка, которую можно сложить для удобства хранения и транспортировки.