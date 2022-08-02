Газонокосилка Champion LM5127BS
Арт. champion_2895
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Нет
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Трансмиссия
|механическая
- Газонокосилка CHAMPION LM5127BS поддерживает 2 режима работы: боковой выброс травы и мульчирование. При скашивании трава измельчается и выбрасывается на газон в виде мельчайших частиц - для удобрения почвы. Регулировка высоты кошения осуществляется в диапазоне 25-75 мм при помощи рычага на каждом колесе агрегата. Удобному управлению газонокосилки способствует рукоятка, которую можно сложить для удобства хранения и транспортировки.
Преимущества
- Прочная стальная дека
- Удобная система запуска ручным стартером
- Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
- Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)