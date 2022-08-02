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Газонокосилка Champion LM5127BS
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM5127BS
    Арт. champion_2895
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM5127BS
    Газонокосилка Champion LM5127BS
      Газонокосилка Champion LM5127BS
      Газонокосилка Champion LM5127BS

      Газонокосилка Champion LM5127BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2895
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка CHAMPION LM5127BS поддерживает 2 режима работы: боковой выброс травы и мульчирование. При скашивании трава измельчается и выбрасывается на газон в виде мельчайших частиц - для удобрения почвы. Регулировка высоты кошения осуществляется в диапазоне 25-75 мм при помощи рычага на каждом колесе агрегата. Удобному управлению газонокосилки способствует рукоятка, которую можно сложить для удобства хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Прочная стальная дека
        • Удобная система запуска ручным стартером
        • Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
        • Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)