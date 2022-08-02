Преимущества

Самоходная модель

Прочная стальная дека

Удобная система запуска ручным стартером

Привод на задние колеса экономит силы оператора

Полоса скоса 53 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами

Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)

Газонокосилка CHAMPION LM5345 представляет собой производительный агрегат для ухода за большими по площади газонами. Она имеет 3 режима работы: сбор отходов в травосборник, боковой/задний выброс и мульчирование (измельчение) для дальнейшего удобрения почвы. Регулировать высоту кошения можно с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм. Широкий профиль колес не оставляет следов на только что скошенном участке газона.