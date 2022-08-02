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Газонокосилка Champion LM5345
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM5345
    Арт. champion_2896
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM5345
    Газонокосилка Champion LM5345
    Газонокосилка Champion LM5345
    Газонокосилка Champion LM5345
    Газонокосилка Champion LM5345
    Газонокосилка Champion LM5345
    Газонокосилка Champion LM5345
    Газонокосилка Champion LM5345
      Газонокосилка Champion LM5345
      Газонокосилка Champion LM5345
      Газонокосилка Champion LM5345
      Газонокосилка Champion LM5345
      Газонокосилка Champion LM5345
      Газонокосилка Champion LM5345
      Газонокосилка Champion LM5345
      Газонокосилка Champion LM5345

      Газонокосилка Champion LM5345

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2896
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка CHAMPION LM5345 представляет собой производительный агрегат для ухода за большими по площади газонами. Она имеет 3 режима работы: сбор отходов в травосборник, боковой/задний выброс и мульчирование (измельчение) для дальнейшего удобрения почвы. Регулировать высоту кошения можно с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм. Широкий профиль колес не оставляет следов на только что скошенном участке газона.

        Преимущества 

        • Самоходная модель
        • Прочная стальная дека
        • Удобная система запуска ручным стартером
        • Привод на задние колеса экономит силы оператора
        • Полоса скоса 53 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами
        • Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)