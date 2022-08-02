Газонокосилка Champion LM5345
Арт. champion_2896
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Газонокосилка CHAMPION LM5345 представляет собой производительный агрегат для ухода за большими по площади газонами. Она имеет 3 режима работы: сбор отходов в травосборник, боковой/задний выброс и мульчирование (измельчение) для дальнейшего удобрения почвы. Регулировать высоту кошения можно с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм. Широкий профиль колес не оставляет следов на только что скошенном участке газона.
Преимущества
- Самоходная модель
- Прочная стальная дека
- Удобная система запуска ручным стартером
- Привод на задние колеса экономит силы оператора
- Полоса скоса 53 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами
- Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)