Газонокосилка Champion LM5346E
Арт. champion_7034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка бензиновая Champion LM5346E – модель с большой мощностью и захватом для окашивания больших площадей. Сердцем косилки является бензиновый верхнеклапанный четырехтактный двигатель. Двигатель развивает мощность в 6 лошадиных сил. Такой мощности вполне достаточно не только для вращения стального двухлопастного ножа, но и для обеспечения привода на заднюю колесную ось. Корпус косилки стальной с передним стальным бампером безопасности.
Преимущества
- Самоходная модель
- Регулировка скорости движения
- Прочная стальная дека
- Электрозапуск
- 4 в 1: мульчирование, выброс в сторону, травосборник, выброс назад
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Зарядка аккумулятора от генератора газонокосилки и зарядного устройства
- Привод на задние колеса экономит силы оператора
- Полоса скоса 53 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами
- Штуцер для промывки деки