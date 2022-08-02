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Газонокосилка Champion LM5346E
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM5346E
    Арт. champion_7034
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM5346E
    Газонокосилка Champion LM5346E
    Газонокосилка Champion LM5346E
    Газонокосилка Champion LM5346E
    Газонокосилка Champion LM5346E
    Газонокосилка Champion LM5346E
    Газонокосилка Champion LM5346E
      Газонокосилка Champion LM5346E
      Газонокосилка Champion LM5346E
      Газонокосилка Champion LM5346E
      Газонокосилка Champion LM5346E
      Газонокосилка Champion LM5346E
      Газонокосилка Champion LM5346E
      Газонокосилка Champion LM5346E

      Газонокосилка Champion LM5346E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_7034
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка бензиновая Champion LM5346E – модель с большой мощностью и захватом для окашивания больших площадей. Сердцем косилки является бензиновый верхнеклапанный четырехтактный двигатель. Двигатель развивает мощность в 6 лошадиных сил. Такой мощности вполне достаточно не только для вращения стального двухлопастного ножа, но и для обеспечения привода на заднюю колесную ось. Корпус косилки стальной с передним стальным бампером безопасности.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Регулировка скорости движения
        • Прочная стальная дека
        • Электрозапуск
        • 4 в 1: мульчирование, выброс в сторону, травосборник, выброс назад
        • Центральная регулировка высоты стрижки
        • Зарядка аккумулятора от генератора газонокосилки и зарядного устройства
        • Привод на задние колеса экономит силы оператора
        • Полоса скоса 53 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами
        • Штуцер для промывки деки