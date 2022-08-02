Газонокосилка Champion LM5346E

Преимущества

Самоходная модель

Регулировка скорости движения

Прочная стальная дека

Электрозапуск

4 в 1: мульчирование, выброс в сторону, травосборник, выброс назад

Центральная регулировка высоты стрижки

Зарядка аккумулятора от генератора газонокосилки и зарядного устройства

Привод на задние колеса экономит силы оператора

Полоса скоса 53 см позволяет работать не только на ровных площадках, но также легко справляться с газонами

Штуцер для промывки деки

Газонокосилка бензиновая Champion LM5346E – модель с большой мощностью и захватом для окашивания больших площадей. Сердцем косилки является бензиновый верхнеклапанный четырехтактный двигатель. Двигатель развивает мощность в 6 лошадиных сил. Такой мощности вполне достаточно не только для вращения стального двухлопастного ножа, но и для обеспечения привода на заднюю колесную ось. Корпус косилки стальной с передним стальным бампером безопасности.