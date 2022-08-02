Газонокосилка Champion LM5347BS
Арт. champion_2898
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Газонокосилка CHAMPION LM5347BS - самоходная машина для ухода за газоном. Она выполняет боковой и задний выброс травы, сбор отходов в травосборник и мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Модель оснащена надежным 4-тактным двигателем Briggs&Stratton 675IS, который отличается высокой производительностью и долговечностью. С помощью центрального рычага производится регулировка высоты кошения в диапазоне от 20 до 80 мм.
Преимущества
- Самоходная модель
- Прочная стальная дека
- Удобная система запуска ручным стартером
- Привод на задние колеса экономит силы оператора
- Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
- Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель Briggs&Stratton с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)