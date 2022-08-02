Преимущества

Самоходная модель

Прочная стальная дека

Удобная система запуска ручным стартером

Привод на задние колеса экономит силы оператора

Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки

Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона

Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель Briggs&Stratton с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)

Газонокосилка CHAMPION LM5347BS - самоходная машина для ухода за газоном. Она выполняет боковой и задний выброс травы, сбор отходов в травосборник и мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Модель оснащена надежным 4-тактным двигателем Briggs&Stratton 675IS, который отличается высокой производительностью и долговечностью. С помощью центрального рычага производится регулировка высоты кошения в диапазоне от 20 до 80 мм.