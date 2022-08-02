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Газонокосилка Champion LM5347EBS
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM5347EBS
    Арт. champion_2899
    5.0
    1
    Газонокосилка Champion LM5347EBS

      Газонокосилка Champion LM5347EBS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2899
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка CHAMPION LM5347EBS обладает высокой производительностью и функциональностью. Она имеет четыре режима работы: сбор травы в мусоросборник, боковой и задний выброс, а также мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Легкосъемный травосборник и складная рукоятка обеспечивают удобство при хранении и транспортировке машины. Настройка необходимой высоты кошения осуществляется при помощи центрального рычага в диапазоне 20-80 мм.

        Преимущества 

        • Самоходная модель
        • Прочная стальная дека
        • Наличие электрического стартера
        • Привод на задние колеса экономит силы оператора
        • Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
        • Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)