Преимущества

Защита от случайного включения

Регулировка высоты среза осуществляется путем изменения положения колес

Низкий уровень шума

Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100 предназначена для нечастой и неинтенсивной стрижки газонов на садовых участках. Защита от случайного включения увеличивает безопасность в эксплуатации газонокосилки. Благодаря понятным органам управления, эксплуатировать газонокосилку может даже неопытный человек. Складная рукоятка экономит место во время хранения.