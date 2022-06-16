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Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
4.5
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
    Арт. О00000013010
    4.5
    2
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100

      Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013010
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		610х395х296
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100 предназначена для нечастой и неинтенсивной стрижки газонов на садовых участках. Защита от случайного включения увеличивает безопасность в эксплуатации газонокосилки. Благодаря понятным органам управления, эксплуатировать газонокосилку может даже неопытный человек. Складная рукоятка экономит место во время хранения.

        Преимущества

        • Защита от случайного включения
        • Регулировка высоты среза осуществляется путем изменения положения колес
        • Низкий уровень шума