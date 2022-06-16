Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100
Арт. О00000013010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|610х395х296
- Электрическая газонокосилка Huter ELM-1100 предназначена для нечастой и неинтенсивной стрижки газонов на садовых участках. Защита от случайного включения увеличивает безопасность в эксплуатации газонокосилки. Благодаря понятным органам управления, эксплуатировать газонокосилку может даже неопытный человек. Складная рукоятка экономит место во время хранения.
Преимущества
- Защита от случайного включения
- Регулировка высоты среза осуществляется путем изменения положения колес
- Низкий уровень шума